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"هلال تبوك" استعداد ورفع جاهزية منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية في المنطقة

25 مركزًا إسعافيًا و 7 فرق تعمل على مدار الساعة بمناطق الثلج

بدأ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، برفع جاهزيته والعمل على خطة الطوارئ المعدة منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية على المنطقة والصادرة من المركز الوطني للأرصاد وذلك بهطول للأمطار وتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية منها لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمنطقة محمد العنزي، أن الفرع كثف جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية من خلال رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية والبالغ عددها أكثر من (25) مركزًا إسعافيًا، بالإضافة إلى نشر (7) فرق إسعافية إضافية مساندة تعمل على مدار الساعة على امتداد طريق تبوك وصولاً إلى محافظة حقل من خلال تمركزها بمراكز الزيتة وعلقان وأملج والوجه، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله.

وأشار إلى جاهزية واستعداد غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك لاستقبال جميع البلاغات على الرقم الموحد (997) أو عبر التطبيق الإلكتروني (أسعفني)، منوهًا بأهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع كل الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات العلاقة متمنيًا للجميع السلام.

الهلال الأحمر تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال تبوك" استعداد ورفع جاهزية منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية في المنطقة
سبق

بدأ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، برفع جاهزيته والعمل على خطة الطوارئ المعدة منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية على المنطقة والصادرة من المركز الوطني للأرصاد وذلك بهطول للأمطار وتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية منها لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمنطقة محمد العنزي، أن الفرع كثف جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية من خلال رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية والبالغ عددها أكثر من (25) مركزًا إسعافيًا، بالإضافة إلى نشر (7) فرق إسعافية إضافية مساندة تعمل على مدار الساعة على امتداد طريق تبوك وصولاً إلى محافظة حقل من خلال تمركزها بمراكز الزيتة وعلقان وأملج والوجه، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله.

وأشار إلى جاهزية واستعداد غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك لاستقبال جميع البلاغات على الرقم الموحد (997) أو عبر التطبيق الإلكتروني (أسعفني)، منوهًا بأهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع كل الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات العلاقة متمنيًا للجميع السلام.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:02 AM

"هلال تبوك" استعداد ورفع جاهزية منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية في المنطقة

25 مركزًا إسعافيًا و 7 فرق تعمل على مدار الساعة بمناطق الثلج

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بدر الجبل - تبوك
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بدأ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، برفع جاهزيته والعمل على خطة الطوارئ المعدة منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية على المنطقة والصادرة من المركز الوطني للأرصاد وذلك بهطول للأمطار وتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية منها لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمنطقة محمد العنزي، أن الفرع كثف جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية من خلال رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية والبالغ عددها أكثر من (25) مركزًا إسعافيًا، بالإضافة إلى نشر (7) فرق إسعافية إضافية مساندة تعمل على مدار الساعة على امتداد طريق تبوك وصولاً إلى محافظة حقل من خلال تمركزها بمراكز الزيتة وعلقان وأملج والوجه، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله.

وأشار إلى جاهزية واستعداد غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك لاستقبال جميع البلاغات على الرقم الموحد (997) أو عبر التطبيق الإلكتروني (أسعفني)، منوهًا بأهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع كل الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات العلاقة متمنيًا للجميع السلام.

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