أكد المستشار الشيخ تركي بن محمد الداوود أن غرس قيم الانتماء والمواطنة للمملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والعقيدة الصافية؛ هو عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وأن المواطنة الصالحة من ثمار حفظ الدين وسلامة العقيدة واستقامة المنهج. وقال "الداوود": المملكة هي مأرز الإسلام وحامية الحرمين الشريفين، ومنها انطلقت رسالتها الخالدة والتي امتنّ الله بها على أهل هذه البلاد المباركة، ونفخر نحن في هذه المملكة الرائدة بقادة عظماء جعلوا الإسلام أساس كيان الدولة، فقامت لهم دولة قوية ذات سيادة ومكانة عالمية تجد كل تقدير واحترام من العالم أجمع. وأضاف في تصريح خصّ به صحيفة "سبق": المملكة جعلت خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا المسلمين والحفاظ على مقدساتهم، من أولى أولياتها؛ حيث تعاهد على ذلك قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، ووصولاً إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالإنجازات والعطاءات عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأردف: جهود المملكة في نشر رسالة الإسلام واضحة جلية، وتتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، من خلال بناء المساجد والعناية بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بالقرآن الكريم طباعة وتوزيعاً وتعليماً وتحفيظاً، والذي تجلّى في إنشاء وزارة مختصة في الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعمل على خدمة الإسلام داخل المملكة وخارجها. وتابع: في مجال مكافحة الإرهاب كانت المملكة في مقدمة الدول المحاربة له قولاً وعملاً؛ من خلال إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية للتصدّي لكل أشكال العنف والتطرف الفكري والعسكري ونشر قيم التسامح المستمدة من تعاليم الإسلام الخالدة. ورفع المستشار الشيخ تركي الداوود التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني "89".

تركي الداوود لـ"سبق": غرس قيم الانتماء لهذا الوطن عبادة وقربة إلى الله عبدالله العنزي سبق 2019-09-23 أكد المستشار الشيخ تركي بن محمد الداوود أن غرس قيم الانتماء والمواطنة للمملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والعقيدة الصافية؛ هو عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وأن المواطنة الصالحة من ثمار حفظ الدين وسلامة العقيدة واستقامة المنهج.



وقال "الداوود": المملكة هي مأرز الإسلام وحامية الحرمين الشريفين، ومنها انطلقت رسالتها الخالدة والتي امتنّ الله بها على أهل هذه البلاد المباركة، ونفخر نحن في هذه المملكة الرائدة بقادة عظماء جعلوا الإسلام أساس كيان الدولة، فقامت لهم دولة قوية ذات سيادة ومكانة عالمية تجد كل تقدير واحترام من العالم أجمع.



وأضاف في تصريح خصّ به صحيفة "سبق": المملكة جعلت خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا المسلمين والحفاظ على مقدساتهم، من أولى أولياتها؛ حيث تعاهد على ذلك قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، ووصولاً إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالإنجازات والعطاءات عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأردف: جهود المملكة في نشر رسالة الإسلام واضحة جلية، وتتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، من خلال بناء المساجد والعناية بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بالقرآن الكريم طباعة وتوزيعاً وتعليماً وتحفيظاً، والذي تجلّى في إنشاء وزارة مختصة في الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعمل على خدمة الإسلام داخل المملكة وخارجها.



وتابع: في مجال مكافحة الإرهاب كانت المملكة في مقدمة الدول المحاربة له قولاً وعملاً؛ من خلال إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية للتصدّي لكل أشكال العنف والتطرف الفكري والعسكري ونشر قيم التسامح المستمدة من تعاليم الإسلام الخالدة.



ورفع المستشار الشيخ تركي الداوود التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني "89".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 02:55 PM

تركي الداوود لـ"سبق": غرس قيم الانتماء لهذا الوطن عبادة وقربة إلى الله أكد أن الشعب يفخر بقادة عظماء جعلوا خدمة الإسلام في مقدمة أولياتهم





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أكد المستشار الشيخ تركي بن محمد الداوود أن غرس قيم الانتماء والمواطنة للمملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والعقيدة الصافية؛ هو عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وأن المواطنة الصالحة من ثمار حفظ الدين وسلامة العقيدة واستقامة المنهج.



وقال "الداوود": المملكة هي مأرز الإسلام وحامية الحرمين الشريفين، ومنها انطلقت رسالتها الخالدة والتي امتنّ الله بها على أهل هذه البلاد المباركة، ونفخر نحن في هذه المملكة الرائدة بقادة عظماء جعلوا الإسلام أساس كيان الدولة، فقامت لهم دولة قوية ذات سيادة ومكانة عالمية تجد كل تقدير واحترام من العالم أجمع.



وأضاف في تصريح خصّ به صحيفة "سبق": المملكة جعلت خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا المسلمين والحفاظ على مقدساتهم، من أولى أولياتها؛ حيث تعاهد على ذلك قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، ووصولاً إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالإنجازات والعطاءات عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأردف: جهود المملكة في نشر رسالة الإسلام واضحة جلية، وتتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، من خلال بناء المساجد والعناية بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بالقرآن الكريم طباعة وتوزيعاً وتعليماً وتحفيظاً، والذي تجلّى في إنشاء وزارة مختصة في الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعمل على خدمة الإسلام داخل المملكة وخارجها.



وتابع: في مجال مكافحة الإرهاب كانت المملكة في مقدمة الدول المحاربة له قولاً وعملاً؛ من خلال إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية للتصدّي لكل أشكال العنف والتطرف الفكري والعسكري ونشر قيم التسامح المستمدة من تعاليم الإسلام الخالدة.



ورفع المستشار الشيخ تركي الداوود التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني "89".