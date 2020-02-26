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ولي العهد يجتمع مع رئيس الجمهورية الجزائرية

استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات المستجدات الإقليمية.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

كما حضر من الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى السعودية أحمد عبدالصدوق.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يجتمع مع رئيس الجمهورية الجزائرية
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات المستجدات الإقليمية.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

كما حضر من الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى السعودية أحمد عبدالصدوق.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:13 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:51 PM

ولي العهد يجتمع مع رئيس الجمهورية الجزائرية

استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات المستجدات الإقليمية.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

كما حضر من الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى السعودية أحمد عبدالصدوق.

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