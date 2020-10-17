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"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" في روسيا آخر 24 ساعة.. 279 وفاة و14922 إصابة جديدة

لترفع حصيلة مصابي الوباء إلى مليون و384235 بينها 24002 ضحية

أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجّل عدد الإصابات تراجعاً مقارنة بالحصيلة اليومية، التي تم إعلانها أمس الجمعة، التي تخطت للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء 15 ألف إصابة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصاباً، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن، وفقاً لروسيا اليوم.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصاً ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا، إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وبدأت العمل على إعداد قوائم للفئات التي ستكون لها الأولية في التطعيم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو؛ في تصريح أمس الجمعة، إن المنتجين والمصنّعين للقاح يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وسجّلت روسيا معدل وفيات منخفضاً مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل إلا أنها تحتل المرتبة الـ 13 من حيث عدد الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" في روسيا آخر 24 ساعة.. 279 وفاة و14922 إصابة جديدة
سبق

أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجّل عدد الإصابات تراجعاً مقارنة بالحصيلة اليومية، التي تم إعلانها أمس الجمعة، التي تخطت للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء 15 ألف إصابة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصاباً، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن، وفقاً لروسيا اليوم.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصاً ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا، إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وبدأت العمل على إعداد قوائم للفئات التي ستكون لها الأولية في التطعيم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو؛ في تصريح أمس الجمعة، إن المنتجين والمصنّعين للقاح يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وسجّلت روسيا معدل وفيات منخفضاً مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل إلا أنها تحتل المرتبة الـ 13 من حيث عدد الوفيات.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:46 AM

"كورونا" في روسيا آخر 24 ساعة.. 279 وفاة و14922 إصابة جديدة

لترفع حصيلة مصابي الوباء إلى مليون و384235 بينها 24002 ضحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجّل عدد الإصابات تراجعاً مقارنة بالحصيلة اليومية، التي تم إعلانها أمس الجمعة، التي تخطت للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء 15 ألف إصابة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصاباً، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن، وفقاً لروسيا اليوم.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصاً ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا، إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وبدأت العمل على إعداد قوائم للفئات التي ستكون لها الأولية في التطعيم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو؛ في تصريح أمس الجمعة، إن المنتجين والمصنّعين للقاح يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وسجّلت روسيا معدل وفيات منخفضاً مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل إلا أنها تحتل المرتبة الـ 13 من حيث عدد الوفيات.

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