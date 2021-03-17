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9  مدنيين ضحايا شظايا صاروخ حوثي استهدف سوقًا شعبية بمأرب

الميليشيا الإرهابية تواصل قصف الأحياء مهدِّدة حياة مليونَيْ مدني للخطر

قُتل مدني، وأُصيب 8 آخرون، بشظايا صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس الثلاثاء على سوق شعبية في مأرب.

وتفصيلاً، أكد مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتل مدني، وإصابة 8 مدنيين آخرين، بينهم مهاجر إفريقي من جراء انفجار صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الإرهابية وسط سوق الغنم شرق مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الإرهابية مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب معرِّضة حياة أكثر من مليونَيْ مدني من سكان المدينة للخطر.

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9  مدنيين ضحايا شظايا صاروخ حوثي استهدف سوقًا شعبية بمأرب
سبق

قُتل مدني، وأُصيب 8 آخرون، بشظايا صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس الثلاثاء على سوق شعبية في مأرب.

وتفصيلاً، أكد مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتل مدني، وإصابة 8 مدنيين آخرين، بينهم مهاجر إفريقي من جراء انفجار صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الإرهابية وسط سوق الغنم شرق مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الإرهابية مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب معرِّضة حياة أكثر من مليونَيْ مدني من سكان المدينة للخطر.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:01 AM

9  مدنيين ضحايا شظايا صاروخ حوثي استهدف سوقًا شعبية بمأرب

الميليشيا الإرهابية تواصل قصف الأحياء مهدِّدة حياة مليونَيْ مدني للخطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل مدني، وأُصيب 8 آخرون، بشظايا صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس الثلاثاء على سوق شعبية في مأرب.

وتفصيلاً، أكد مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتل مدني، وإصابة 8 مدنيين آخرين، بينهم مهاجر إفريقي من جراء انفجار صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الإرهابية وسط سوق الغنم شرق مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الإرهابية مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب معرِّضة حياة أكثر من مليونَيْ مدني من سكان المدينة للخطر.

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