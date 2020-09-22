"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض وبريدة وحائل والمدينة والشرقية

سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية).. في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.