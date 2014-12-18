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"السكري والغدد الصماء ببيشة" يقدم خدماته الطبية لـ 1954 مستفيداً خلال نوفمبر الماضي

من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين

قدّم مركز السكري والغدد الصماء في محافظة بيشة، خدماته الصحية والعلاجية لـ 1954 مستفيداً خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021م.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة بيشة، أن المركز استقبل عدد 1108 مراجعين في عيادات "السكري كبار"، وعدد 144 مراجعاً في عيادات "السكري أطفال"، وعدد 471 مراجعاً في عيادات الغدد، وعدد 231 مراجعاً في عيادة القدم السكري.

ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين.

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"السكري والغدد الصماء ببيشة" يقدم خدماته الطبية لـ 1954 مستفيداً خلال نوفمبر الماضي
سبق

قدّم مركز السكري والغدد الصماء في محافظة بيشة، خدماته الصحية والعلاجية لـ 1954 مستفيداً خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021م.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة بيشة، أن المركز استقبل عدد 1108 مراجعين في عيادات "السكري كبار"، وعدد 144 مراجعاً في عيادات "السكري أطفال"، وعدد 471 مراجعاً في عيادات الغدد، وعدد 231 مراجعاً في عيادة القدم السكري.

ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
10:04 PM

"السكري والغدد الصماء ببيشة" يقدم خدماته الطبية لـ 1954 مستفيداً خلال نوفمبر الماضي

من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قدّم مركز السكري والغدد الصماء في محافظة بيشة، خدماته الصحية والعلاجية لـ 1954 مستفيداً خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021م.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة بيشة، أن المركز استقبل عدد 1108 مراجعين في عيادات "السكري كبار"، وعدد 144 مراجعاً في عيادات "السكري أطفال"، وعدد 471 مراجعاً في عيادات الغدد، وعدد 231 مراجعاً في عيادة القدم السكري.

ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,423

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