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الاتفاق يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة الهلال.. "سليتي" و"السنين" يواصلان التأهيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة مضيفه الهلال مساء يوم غدٍ السبت.

وكان المدرب الوطني خالد العطوي قد وضع لمساته الأخيرة من خلال التدريب الخفيف الذي تركز على الجانب الفني، حيث ابتدأ بتدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة قصيرة على ثلث الملعب.

وشهد التدريب أداء اللاعبين نعيم سليتي وعمر سنين للبرنامج اللياقي مع المعد البدني، بينما واصل اللاعبان خالد البركة وماهر محمد برنامجهما التأهيلي مع الجهاز الطبي ومن المقرر خضوعهما إلى اختبارات تقييمية الأسبوع المقبل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

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الاتفاق يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة الهلال.. "سليتي" و"السنين" يواصلان التأهيل
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة مضيفه الهلال مساء يوم غدٍ السبت.

وكان المدرب الوطني خالد العطوي قد وضع لمساته الأخيرة من خلال التدريب الخفيف الذي تركز على الجانب الفني، حيث ابتدأ بتدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة قصيرة على ثلث الملعب.

وشهد التدريب أداء اللاعبين نعيم سليتي وعمر سنين للبرنامج اللياقي مع المعد البدني، بينما واصل اللاعبان خالد البركة وماهر محمد برنامجهما التأهيلي مع الجهاز الطبي ومن المقرر خضوعهما إلى اختبارات تقييمية الأسبوع المقبل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:05 PM

الاتفاق يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة الهلال.. "سليتي" و"السنين" يواصلان التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة مضيفه الهلال مساء يوم غدٍ السبت.

وكان المدرب الوطني خالد العطوي قد وضع لمساته الأخيرة من خلال التدريب الخفيف الذي تركز على الجانب الفني، حيث ابتدأ بتدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة قصيرة على ثلث الملعب.

وشهد التدريب أداء اللاعبين نعيم سليتي وعمر سنين للبرنامج اللياقي مع المعد البدني، بينما واصل اللاعبان خالد البركة وماهر محمد برنامجهما التأهيلي مع الجهاز الطبي ومن المقرر خضوعهما إلى اختبارات تقييمية الأسبوع المقبل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

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