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الكويت تحتضن حفل جائزة "مكتب التربية العربي" للتفوق الدراسي 2019.. غدًا

"القرني": الاستثمار الحقيقي والأمثل يكون في الإنسان

تحتضن دولة الكويت حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة، غدًا الأربعاء، تحت رعاية الدكتور حامد بن محمد العازمي وزير التربية ووزير التعـليم العالي بدولة الكويت، ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، وبحضور فيصل بن مرزوق الفهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، وعددٍ من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي، والسفراء والملحقين الثقافيين في دولة الكويت.

وأوضح مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور القرني أنه "من المسلمات عند التربويين ورجال المال والأعمال أن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان، وأن العناية بالموهوبين والمتفوقين هي قمة هرم هذا الاستثمار، ومن هذا المنطلق فقد وجّه قادة دولنا الأعضاء -حفظهم الله- إلى العناية بالموهوبين، وبالمتفوقين والمتألقين من الطلاب والطالبات وفتح أبواب المنافسة أمامهم لأنهم قادة المستقبل، وعلى سواعدهم ستتواصل المسيرة ويعلو البناء، وما جائزة التفوق الدراسي لطلاب التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب إلا وجه من وجوه هذه العناية".

وأشار الدكتور القرني إلى أن تلك الجائزة التي تُقام كل عام برعاية معبّرة من شركة المراعي، تأتي تأكيدًا لاهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي، كما تحقق تلك الجائزة الأهداف الإستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة، وتعزيز التفوق والإبداع، وتحقيق التقاء الشباب الخليجي وتواصله، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.

الكويت جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي التعليم العام وزير التربية ووزير التعـليم العالي بالكويت حامد العازمي

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الكويت تحتضن حفل جائزة "مكتب التربية العربي" للتفوق الدراسي 2019.. غدًا
سبق

تحتضن دولة الكويت حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة، غدًا الأربعاء، تحت رعاية الدكتور حامد بن محمد العازمي وزير التربية ووزير التعـليم العالي بدولة الكويت، ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، وبحضور فيصل بن مرزوق الفهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، وعددٍ من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي، والسفراء والملحقين الثقافيين في دولة الكويت.

وأوضح مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور القرني أنه "من المسلمات عند التربويين ورجال المال والأعمال أن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان، وأن العناية بالموهوبين والمتفوقين هي قمة هرم هذا الاستثمار، ومن هذا المنطلق فقد وجّه قادة دولنا الأعضاء -حفظهم الله- إلى العناية بالموهوبين، وبالمتفوقين والمتألقين من الطلاب والطالبات وفتح أبواب المنافسة أمامهم لأنهم قادة المستقبل، وعلى سواعدهم ستتواصل المسيرة ويعلو البناء، وما جائزة التفوق الدراسي لطلاب التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب إلا وجه من وجوه هذه العناية".

وأشار الدكتور القرني إلى أن تلك الجائزة التي تُقام كل عام برعاية معبّرة من شركة المراعي، تأتي تأكيدًا لاهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي، كما تحقق تلك الجائزة الأهداف الإستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة، وتعزيز التفوق والإبداع، وتحقيق التقاء الشباب الخليجي وتواصله، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
10:34 PM

الكويت تحتضن حفل جائزة "مكتب التربية العربي" للتفوق الدراسي 2019.. غدًا

"القرني": الاستثمار الحقيقي والأمثل يكون في الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتضن دولة الكويت حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة، غدًا الأربعاء، تحت رعاية الدكتور حامد بن محمد العازمي وزير التربية ووزير التعـليم العالي بدولة الكويت، ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، وبحضور فيصل بن مرزوق الفهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، وعددٍ من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي، والسفراء والملحقين الثقافيين في دولة الكويت.

وأوضح مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور القرني أنه "من المسلمات عند التربويين ورجال المال والأعمال أن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان، وأن العناية بالموهوبين والمتفوقين هي قمة هرم هذا الاستثمار، ومن هذا المنطلق فقد وجّه قادة دولنا الأعضاء -حفظهم الله- إلى العناية بالموهوبين، وبالمتفوقين والمتألقين من الطلاب والطالبات وفتح أبواب المنافسة أمامهم لأنهم قادة المستقبل، وعلى سواعدهم ستتواصل المسيرة ويعلو البناء، وما جائزة التفوق الدراسي لطلاب التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب إلا وجه من وجوه هذه العناية".

وأشار الدكتور القرني إلى أن تلك الجائزة التي تُقام كل عام برعاية معبّرة من شركة المراعي، تأتي تأكيدًا لاهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي، كما تحقق تلك الجائزة الأهداف الإستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة، وتعزيز التفوق والإبداع، وتحقيق التقاء الشباب الخليجي وتواصله، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.

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