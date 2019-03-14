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النمسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 504 حالات

سجّلت محافظة (تيرول) الغربية أكبر عدد من الإصابات بـ167 حالة

أعلنت وزارة الصحة في النمسا، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالدولة إلى 504 حالات.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الحالات توزعت بين الولايات النمساوية التسع؛ حيث سجلت محافظة (تيرول) الغربية أكبر عدد من الإصابات؛ إذ بلغ 167 حالة، تليها محافظة (النمسا العليا) بإجمالي 84 إصابة، ثم العاصمة فيينا بعدد 82 حالة، وثم محافظة (النمسا السفلى) بإجمالي 63 حالة.

أما المحافظات الأقل في عدد الإصابات فقد كانت (كارنتين) الجنوبية المجاورة لإيطاليا بإجمالي أربع إصابات فقط، تليها محافظة (بورغينلاند) شرق النمسا بإجمالي سبع إصابات، و(سالزبورغ) بعدد 23 حالة، ثم (فورارلبرغ) بعدد 22 إصابة، فيما سجلت محافظة (شتايرمارك) الجنوبية -ثاني أكبر المحافظات النمساوية من حيث التعداد السكاني بعد فيينا- 52 حالة إصابة.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قد ناشد في مؤتمر صحفي عَقَده في وقت سابق اليوم؛ السكان بالتحلّي بالصبر والتضامن التام؛ "لكي نعبر معًا المرحلة الجديدة الصعبة التي سيتغير فيها نمط حياتنا بشكل جذري".

فيروس كورونا الجديد النمسا

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النمسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 504 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة في النمسا، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالدولة إلى 504 حالات.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الحالات توزعت بين الولايات النمساوية التسع؛ حيث سجلت محافظة (تيرول) الغربية أكبر عدد من الإصابات؛ إذ بلغ 167 حالة، تليها محافظة (النمسا العليا) بإجمالي 84 إصابة، ثم العاصمة فيينا بعدد 82 حالة، وثم محافظة (النمسا السفلى) بإجمالي 63 حالة.

أما المحافظات الأقل في عدد الإصابات فقد كانت (كارنتين) الجنوبية المجاورة لإيطاليا بإجمالي أربع إصابات فقط، تليها محافظة (بورغينلاند) شرق النمسا بإجمالي سبع إصابات، و(سالزبورغ) بعدد 23 حالة، ثم (فورارلبرغ) بعدد 22 إصابة، فيما سجلت محافظة (شتايرمارك) الجنوبية -ثاني أكبر المحافظات النمساوية من حيث التعداد السكاني بعد فيينا- 52 حالة إصابة.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قد ناشد في مؤتمر صحفي عَقَده في وقت سابق اليوم؛ السكان بالتحلّي بالصبر والتضامن التام؛ "لكي نعبر معًا المرحلة الجديدة الصعبة التي سيتغير فيها نمط حياتنا بشكل جذري".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:22 AM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:00 PM

النمسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 504 حالات

سجّلت محافظة (تيرول) الغربية أكبر عدد من الإصابات بـ167 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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أعلنت وزارة الصحة في النمسا، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالدولة إلى 504 حالات.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الحالات توزعت بين الولايات النمساوية التسع؛ حيث سجلت محافظة (تيرول) الغربية أكبر عدد من الإصابات؛ إذ بلغ 167 حالة، تليها محافظة (النمسا العليا) بإجمالي 84 إصابة، ثم العاصمة فيينا بعدد 82 حالة، وثم محافظة (النمسا السفلى) بإجمالي 63 حالة.

أما المحافظات الأقل في عدد الإصابات فقد كانت (كارنتين) الجنوبية المجاورة لإيطاليا بإجمالي أربع إصابات فقط، تليها محافظة (بورغينلاند) شرق النمسا بإجمالي سبع إصابات، و(سالزبورغ) بعدد 23 حالة، ثم (فورارلبرغ) بعدد 22 إصابة، فيما سجلت محافظة (شتايرمارك) الجنوبية -ثاني أكبر المحافظات النمساوية من حيث التعداد السكاني بعد فيينا- 52 حالة إصابة.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قد ناشد في مؤتمر صحفي عَقَده في وقت سابق اليوم؛ السكان بالتحلّي بالصبر والتضامن التام؛ "لكي نعبر معًا المرحلة الجديدة الصعبة التي سيتغير فيها نمط حياتنا بشكل جذري".

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