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الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

خسر فريق الاتحاد من ضمك الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، وبعدها من الهلال والحزم والوحدة، وقبل أيام من أبها، وسيلعب الديربي أمام الأهلي.. وأتوقع أنه سيحقق الفوز بأي شكل لسببين، الأول لإرضاء الجمهور، والآخر لتحسين موقعه في جدول الترتيب..!!

خسارة الاتحاد من ضمك وأبها والحزم تأتي لعدم احترام الخصم، والدخول بثقة عالية، وضمان تحقيق الفوز، وهذا ما دفع ثمنه الاتحاد أمام الفرق الصغيرة والمتوسطة سنين طويلة..!!

المفروض من مدرب الاتحاد الحالي وإدارة الفريق تنبيه اللاعبين لمثل هذه التفاصيل والجزئيات الصغيرة؛ وبالتالي لعب أي مباراة بالطموح والحماس والرغبة نفسها في تحقيق الفوز مثلما يلعب مع الفِرق الكبيرة والجماهيرية..!!

خسائر الاتحاد المتتالية سببها افتقاد الإعداد الذهني والفكري والاحترافي لدى اللاعبين من قِبل الجهاز الفني والإداري؛ فلو كانت الإدارة الاتحادية أكثر حزمًا وصرامة، وتعاملت بنوع من القوة في المحاسبة، لما كان هناك تراخٍ من اللاعبين..!!

وفي المقابل لو أن الجهاز الفني يقدِّم محاضرات للاعبين حول أهمية كل مباراة، وأن الجمهور لن يرضى بأي تخاذل أو ارتكاب الأخطاء، أو الحصول على البطاقات الملونة وإحراج الفريق في المباريات، لما وجدنا اللاعبين أكثر حصولاً على الكروت..!!

الأمر اللافت أن أغلب المدربين الذين مروا على النادي لم نجد منهم تصعيدًا لنجوم الأولمبي وشباب النادي بدلاً من جلب بعض لاعبي الأندية الأخرى أو حتى المحترفين الأجانب الذين لم يصنعوا الفارق على مستوى النتائج، والتأثير داخل الملعب، باستثناء البرازيلي رومارينهو..!!

ما سبق ليس كل ما يعاني منه الاتحاد؛ فهذا قليل من كثير؛ وبالتالي أي متابع أو مهتم بالشأن الاتحادي لا يستطيع تحديد الخلل الذي يعاني منه الفريق.. أو الشخص المتسبب في حدوث مثل هذه المشاكل، إن كان هناك مَن يقف خلف كل هذا..!!

الرئيسية/ المملكة

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الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!
سبق

خسر فريق الاتحاد من ضمك الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، وبعدها من الهلال والحزم والوحدة، وقبل أيام من أبها، وسيلعب الديربي أمام الأهلي.. وأتوقع أنه سيحقق الفوز بأي شكل لسببين، الأول لإرضاء الجمهور، والآخر لتحسين موقعه في جدول الترتيب..!!

خسارة الاتحاد من ضمك وأبها والحزم تأتي لعدم احترام الخصم، والدخول بثقة عالية، وضمان تحقيق الفوز، وهذا ما دفع ثمنه الاتحاد أمام الفرق الصغيرة والمتوسطة سنين طويلة..!!

المفروض من مدرب الاتحاد الحالي وإدارة الفريق تنبيه اللاعبين لمثل هذه التفاصيل والجزئيات الصغيرة؛ وبالتالي لعب أي مباراة بالطموح والحماس والرغبة نفسها في تحقيق الفوز مثلما يلعب مع الفِرق الكبيرة والجماهيرية..!!

خسائر الاتحاد المتتالية سببها افتقاد الإعداد الذهني والفكري والاحترافي لدى اللاعبين من قِبل الجهاز الفني والإداري؛ فلو كانت الإدارة الاتحادية أكثر حزمًا وصرامة، وتعاملت بنوع من القوة في المحاسبة، لما كان هناك تراخٍ من اللاعبين..!!

وفي المقابل لو أن الجهاز الفني يقدِّم محاضرات للاعبين حول أهمية كل مباراة، وأن الجمهور لن يرضى بأي تخاذل أو ارتكاب الأخطاء، أو الحصول على البطاقات الملونة وإحراج الفريق في المباريات، لما وجدنا اللاعبين أكثر حصولاً على الكروت..!!

الأمر اللافت أن أغلب المدربين الذين مروا على النادي لم نجد منهم تصعيدًا لنجوم الأولمبي وشباب النادي بدلاً من جلب بعض لاعبي الأندية الأخرى أو حتى المحترفين الأجانب الذين لم يصنعوا الفارق على مستوى النتائج، والتأثير داخل الملعب، باستثناء البرازيلي رومارينهو..!!

ما سبق ليس كل ما يعاني منه الاتحاد؛ فهذا قليل من كثير؛ وبالتالي أي متابع أو مهتم بالشأن الاتحادي لا يستطيع تحديد الخلل الذي يعاني منه الفريق.. أو الشخص المتسبب في حدوث مثل هذه المشاكل، إن كان هناك مَن يقف خلف كل هذا..!!

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:17 PM

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري - الرياض
A A A
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106

خسر فريق الاتحاد من ضمك الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، وبعدها من الهلال والحزم والوحدة، وقبل أيام من أبها، وسيلعب الديربي أمام الأهلي.. وأتوقع أنه سيحقق الفوز بأي شكل لسببين، الأول لإرضاء الجمهور، والآخر لتحسين موقعه في جدول الترتيب..!!

خسارة الاتحاد من ضمك وأبها والحزم تأتي لعدم احترام الخصم، والدخول بثقة عالية، وضمان تحقيق الفوز، وهذا ما دفع ثمنه الاتحاد أمام الفرق الصغيرة والمتوسطة سنين طويلة..!!

المفروض من مدرب الاتحاد الحالي وإدارة الفريق تنبيه اللاعبين لمثل هذه التفاصيل والجزئيات الصغيرة؛ وبالتالي لعب أي مباراة بالطموح والحماس والرغبة نفسها في تحقيق الفوز مثلما يلعب مع الفِرق الكبيرة والجماهيرية..!!

خسائر الاتحاد المتتالية سببها افتقاد الإعداد الذهني والفكري والاحترافي لدى اللاعبين من قِبل الجهاز الفني والإداري؛ فلو كانت الإدارة الاتحادية أكثر حزمًا وصرامة، وتعاملت بنوع من القوة في المحاسبة، لما كان هناك تراخٍ من اللاعبين..!!

وفي المقابل لو أن الجهاز الفني يقدِّم محاضرات للاعبين حول أهمية كل مباراة، وأن الجمهور لن يرضى بأي تخاذل أو ارتكاب الأخطاء، أو الحصول على البطاقات الملونة وإحراج الفريق في المباريات، لما وجدنا اللاعبين أكثر حصولاً على الكروت..!!

الأمر اللافت أن أغلب المدربين الذين مروا على النادي لم نجد منهم تصعيدًا لنجوم الأولمبي وشباب النادي بدلاً من جلب بعض لاعبي الأندية الأخرى أو حتى المحترفين الأجانب الذين لم يصنعوا الفارق على مستوى النتائج، والتأثير داخل الملعب، باستثناء البرازيلي رومارينهو..!!

ما سبق ليس كل ما يعاني منه الاتحاد؛ فهذا قليل من كثير؛ وبالتالي أي متابع أو مهتم بالشأن الاتحادي لا يستطيع تحديد الخلل الذي يعاني منه الفريق.. أو الشخص المتسبب في حدوث مثل هذه المشاكل، إن كان هناك مَن يقف خلف كل هذا..!!

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