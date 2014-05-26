النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب

وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في محزام

أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، في معارك شهدتها جبهات القتال في محافظتيْ صعدة ومأرب خلال الساعات الماضية.

وقال قائد لواء حرب (1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي: إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في "وادي عار وجبال البليسة"، في مديرية الصفراء بصعدة.

وأكد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المعارك خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب تدمير عتاد قتالي تابع للمتمردين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب؛ أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا؛ في حين قُتِل آخرون في قصف مماثل للجيش استهدف تجمعات وتحركات للمتمردين الحوثيين على امتداد جبهة المشجح.

مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب
سبق

أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، في معارك شهدتها جبهات القتال في محافظتيْ صعدة ومأرب خلال الساعات الماضية.

وقال قائد لواء حرب (1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي: إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في "وادي عار وجبال البليسة"، في مديرية الصفراء بصعدة.

وأكد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المعارك خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب تدمير عتاد قتالي تابع للمتمردين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب؛ أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا؛ في حين قُتِل آخرون في قصف مماثل للجيش استهدف تجمعات وتحركات للمتمردين الحوثيين على امتداد جبهة المشجح.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:01 AM

عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب

وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في محزام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,897

أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، في معارك شهدتها جبهات القتال في محافظتيْ صعدة ومأرب خلال الساعات الماضية.

وقال قائد لواء حرب (1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي: إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في "وادي عار وجبال البليسة"، في مديرية الصفراء بصعدة.

وأكد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المعارك خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب تدمير عتاد قتالي تابع للمتمردين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب؛ أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا؛ في حين قُتِل آخرون في قصف مماثل للجيش استهدف تجمعات وتحركات للمتمردين الحوثيين على امتداد جبهة المشجح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,310

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة