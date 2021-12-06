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هنّأ قيادة المملكة.. رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي "فورمولا 1" يعكس الرؤية الطموحة لولي العهد

نوّه بمشروع حلبة الكورنيش بجدة التي تمّ إنجازها في وقت قياسي والكوادر التنظيمية للسباق

رفع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021. وشهد فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أُقيم البارحة على حلبة الكورنيش بمدينة جدة.

وأكّد أن النجاح الباهر في استضافة المملكة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 ينسجم مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صعيد ترسيخ مكانة المملكة المتميزة على الساحة الدولية، وتأكيد جدارتها في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمّن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، دعوته الكريمة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مشيداً بجهود سموه الواضحة في تهيئة البيئة المثالية لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

ونوّه بمشروع حلبة الكورنيش بمدينة جدة التي تمّ إنجازها في وقت قياسي، مشيداً بما أظهرته الكوادر التنظيمية للسباق من احترافية وكفاءة عالية ترجمت على أرض الواقع ما تتحلى به من قدرات فذة كان لها أطيب الأثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.

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هنّأ قيادة المملكة.. رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي "فورمولا 1" يعكس الرؤية الطموحة لولي العهد
سبق

رفع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021. وشهد فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أُقيم البارحة على حلبة الكورنيش بمدينة جدة.

وأكّد أن النجاح الباهر في استضافة المملكة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 ينسجم مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صعيد ترسيخ مكانة المملكة المتميزة على الساحة الدولية، وتأكيد جدارتها في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمّن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، دعوته الكريمة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مشيداً بجهود سموه الواضحة في تهيئة البيئة المثالية لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

ونوّه بمشروع حلبة الكورنيش بمدينة جدة التي تمّ إنجازها في وقت قياسي، مشيداً بما أظهرته الكوادر التنظيمية للسباق من احترافية وكفاءة عالية ترجمت على أرض الواقع ما تتحلى به من قدرات فذة كان لها أطيب الأثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:20 AM

هنّأ قيادة المملكة.. رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي "فورمولا 1" يعكس الرؤية الطموحة لولي العهد

نوّه بمشروع حلبة الكورنيش بجدة التي تمّ إنجازها في وقت قياسي والكوادر التنظيمية للسباق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رفع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021. وشهد فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أُقيم البارحة على حلبة الكورنيش بمدينة جدة.

وأكّد أن النجاح الباهر في استضافة المملكة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 ينسجم مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صعيد ترسيخ مكانة المملكة المتميزة على الساحة الدولية، وتأكيد جدارتها في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمّن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، دعوته الكريمة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مشيداً بجهود سموه الواضحة في تهيئة البيئة المثالية لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

ونوّه بمشروع حلبة الكورنيش بمدينة جدة التي تمّ إنجازها في وقت قياسي، مشيداً بما أظهرته الكوادر التنظيمية للسباق من احترافية وكفاءة عالية ترجمت على أرض الواقع ما تتحلى به من قدرات فذة كان لها أطيب الأثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.

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