صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-14 صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 09:13 AM

اخر تعديل 15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 03:16 PM

"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"





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صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.