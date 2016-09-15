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"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص

استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"

صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

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"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص
سبق

صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:13 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:16 PM

"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص

استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
98
122,427

صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

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