"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص
استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"
صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.
"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-09-14
صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:13 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:16 PM
"الداخلية": السيطرة على حريقيْن في معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو ببقيق وهجرة خريص
صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.