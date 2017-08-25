"الحياة الفطرية": السماح بالصيد البري المستدام.. وفق تواريخ محددة

لكل نوع من الأنواع المسموح بصيدها وفق القائمة المتاحة بالموقع والمنصة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تقرر السماح بممارسة الصيد البري المستدام حسب التواريخ المبينة لكل نوع من الأنواع المسموح بصيدها حسب القائمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري.

وذكر المركز أن هذا القرار جاء من منطلق حرصه على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على الحياة الفطرية، وبناء على ضوابط ومعايير الصيد البري المستدام التي أعدها المركز والمبنية على دراسة الوضع الراهن للأنواع الفطرية الحية والتي وضعت للحفاظ على التنوع الأحيائي وكذلك أهمية المحافظة على الموروث التاريخي للصيد بالمملكة.

وقال المركز: يجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين لدى نادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.

وأضاف: لن يسمح لمن لا يملك بندقية صيد أو غير مسجل لدى نادي الصقور السعودي من الحصول على تصريح الصيد.

وشدد على ضرورة مراعاة ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية من تنظيمات ومحظورات متعلقة بهذا المجال مؤكدا بأنه سيتم ضبط المخالفات والمخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظاما، بعد إحالتهم للجهات المختصة، والتي قد تصل إلى السجن وغرامات مالية عالية أو كلاهما، وذلك بعد صدور الحكم اللازم من المحكمة.