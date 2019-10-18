وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-17 ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة. وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها. وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:43 PM

اخر تعديل 18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 01:16 AM

أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة" تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان





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ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.