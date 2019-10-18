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أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة"

تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان

ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

اختفاء فتاة حي السامر جدة فاطمة مبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة"
سبق

ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:43 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:16 AM

أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة"

تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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7,788

ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

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