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بعد ساعات من طلب المساعدة.. 158 ألف متطوع لمكافحة كورونا في بريطانيا

وزير الصحة أعلن إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألفًا في مواجهة الجائحة

اشترك 158 ألف شخص في المملكة المتحدة، ببرنامج التطوع، تحت سلطة منظومة الخدمات الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته شبكة "آي تي في"؛ فإن وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، أعلن مساء أمس، إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألف متطوع لدعم الخدمات الصحية الوطنية، في مواجهة الجائحة.

وقال الوزير: إن أكثر من 35 ألفًا من موظفي الخدمات الصحية الإضافيين؛ سيساعدون في مكافحة مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، بما في ذلك الممرضات والأطباء المتقاعدين وطلاب الطب في السنوات الأخيرة من الدراسة؛ ليكونوا في الصفوف الأمامية.

ووفق "رويترز"، تُعد بريطانيا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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بعد ساعات من طلب المساعدة.. 158 ألف متطوع لمكافحة كورونا في بريطانيا
سبق

اشترك 158 ألف شخص في المملكة المتحدة، ببرنامج التطوع، تحت سلطة منظومة الخدمات الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته شبكة "آي تي في"؛ فإن وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، أعلن مساء أمس، إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألف متطوع لدعم الخدمات الصحية الوطنية، في مواجهة الجائحة.

وقال الوزير: إن أكثر من 35 ألفًا من موظفي الخدمات الصحية الإضافيين؛ سيساعدون في مكافحة مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، بما في ذلك الممرضات والأطباء المتقاعدين وطلاب الطب في السنوات الأخيرة من الدراسة؛ ليكونوا في الصفوف الأمامية.

ووفق "رويترز"، تُعد بريطانيا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:58 AM

بعد ساعات من طلب المساعدة.. 158 ألف متطوع لمكافحة كورونا في بريطانيا

وزير الصحة أعلن إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألفًا في مواجهة الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشترك 158 ألف شخص في المملكة المتحدة، ببرنامج التطوع، تحت سلطة منظومة الخدمات الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته شبكة "آي تي في"؛ فإن وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، أعلن مساء أمس، إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألف متطوع لدعم الخدمات الصحية الوطنية، في مواجهة الجائحة.

وقال الوزير: إن أكثر من 35 ألفًا من موظفي الخدمات الصحية الإضافيين؛ سيساعدون في مكافحة مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، بما في ذلك الممرضات والأطباء المتقاعدين وطلاب الطب في السنوات الأخيرة من الدراسة؛ ليكونوا في الصفوف الأمامية.

ووفق "رويترز"، تُعد بريطانيا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

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