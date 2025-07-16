أمير الرياض يدشن منظومة "إنجاز" الإلكترونية المطورة بالإمارة

ضمن جهود تسهيل تقديم الخِدْمات للمستفيدين والموظفين

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بمكتبه بقصر الحكم منظومة إنجاز الإلكترونية المطورة بإمارة الرياض تحت شعار "نحو إمارة رقمية.. تواكب رؤية الوطن"، والتي تأتي استكمالاً لما بدأت به الإمارة في تقديم الخِدْمات عبر القنوات الإلكترونية.

وتطبق المنظومة الجديدة الشهادات والمعايير الأمنية العالمية وتطوير الخِدْمات آلياً، وتغيير الطرق التقليدية اليدوية وتسهم في تطبيق مفهوم التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية لرؤية المملكة 2030 وأتمتة إجراءات العمل التقليدية، وسرعة ومدى اتساع الإنجاز وكفاءة العمل الرقمي والمهني.

يُذكر أن إمارة منطقة الرياض تقوم بتحديث وتطوير تسهيل تقديم الخِدْمات للمستفيدين والموظفين على حد سواء عبر القنوات الإلكترونية من خلال موقع الإمارة الإلكتروني والبوابة الداخلية الإلكترونية للمراجع والموظف وَفْق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لمواكبة التطور التقني السريع وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.