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رابغ.. "الرويثي" يقف على جاهزية مساجد المحافظة بعد عودة المصلين

واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ، محمد بن عبد الرحمن الرويثي، على استعدادات وجاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها، قبل وبعد عودة المصلّين لها.

كما جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رابغ.. "الرويثي" يقف على جاهزية مساجد المحافظة بعد عودة المصلين
سبق

وقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ، محمد بن عبد الرحمن الرويثي، على استعدادات وجاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها، قبل وبعد عودة المصلّين لها.

كما جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:38 PM

رابغ.. "الرويثي" يقف على جاهزية مساجد المحافظة بعد عودة المصلين

واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - رابغ
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وقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ، محمد بن عبد الرحمن الرويثي، على استعدادات وجاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها، قبل وبعد عودة المصلّين لها.

كما جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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