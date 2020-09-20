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"الصحة": تسجيل 483 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1009 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة

بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا

تشهد النوادي الرياضية النسائية في الطائف إقبالاً من السيدات بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا؛ لدور الرياضة في المحافظة على الصحة العامة واللياقة وقدرتها على رفع المناعة التي تسهم في الوقاية من الأمراض.

وفي التفاصيل، لم تقتصر صالات الرياضة النسائية على التمارين الهوائية والمقاومة التي تعمل على تحسين مظهر الجسم فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجموعة الرياضات والألعاب القتالية كأحد أهم الأنشطة الرياضية التنافسية ومنها رياضة الكاراتيه.

وفي هذا الإطار، أوضحت مدربة الكاراتيه في أحد الأندية النسائية لقناة "الإخبارية" أن اللعبة تشهد إقبالاً من الفتيات؛ بهدف تقوية الشخصية، وأكدت على أن الأخلاقيات من تعلم هذه الرياضة القدرة على الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي موقف في الشارع، وليس مجرد الاعتداء على الآخرين، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تعلم تهذيب النفس والانضباط وسرعة ردة الفعل لأي شيء.

النوادي الرياضية النسائية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة
سبق

تشهد النوادي الرياضية النسائية في الطائف إقبالاً من السيدات بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا؛ لدور الرياضة في المحافظة على الصحة العامة واللياقة وقدرتها على رفع المناعة التي تسهم في الوقاية من الأمراض.

وفي التفاصيل، لم تقتصر صالات الرياضة النسائية على التمارين الهوائية والمقاومة التي تعمل على تحسين مظهر الجسم فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجموعة الرياضات والألعاب القتالية كأحد أهم الأنشطة الرياضية التنافسية ومنها رياضة الكاراتيه.

وفي هذا الإطار، أوضحت مدربة الكاراتيه في أحد الأندية النسائية لقناة "الإخبارية" أن اللعبة تشهد إقبالاً من الفتيات؛ بهدف تقوية الشخصية، وأكدت على أن الأخلاقيات من تعلم هذه الرياضة القدرة على الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي موقف في الشارع، وليس مجرد الاعتداء على الآخرين، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تعلم تهذيب النفس والانضباط وسرعة ردة الفعل لأي شيء.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
03:50 PM

شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة

بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,071

تشهد النوادي الرياضية النسائية في الطائف إقبالاً من السيدات بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا؛ لدور الرياضة في المحافظة على الصحة العامة واللياقة وقدرتها على رفع المناعة التي تسهم في الوقاية من الأمراض.

وفي التفاصيل، لم تقتصر صالات الرياضة النسائية على التمارين الهوائية والمقاومة التي تعمل على تحسين مظهر الجسم فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجموعة الرياضات والألعاب القتالية كأحد أهم الأنشطة الرياضية التنافسية ومنها رياضة الكاراتيه.

وفي هذا الإطار، أوضحت مدربة الكاراتيه في أحد الأندية النسائية لقناة "الإخبارية" أن اللعبة تشهد إقبالاً من الفتيات؛ بهدف تقوية الشخصية، وأكدت على أن الأخلاقيات من تعلم هذه الرياضة القدرة على الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي موقف في الشارع، وليس مجرد الاعتداء على الآخرين، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تعلم تهذيب النفس والانضباط وسرعة ردة الفعل لأي شيء.

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