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"الغذاء والدواء" تطلق حملة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

لإيضاح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحملة الإلكترونية "معركة المضاد"؛ للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي يصادف الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتعرض "الغذاء والدواء"، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حقائق ونصائح حول "المضادات الحيوية"، وتوضح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط؛ لما يسببه ذلك من تأثير مثل اضطرابات المعدة وحساسية خطيرة.

وتركّز "معركة المضاد الحيوي" على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؛ لتقليل مشكلة ظهور سلالات من البكتيريا المقاومة لها، إذ تشير إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى زيادة عدد الوفيات بسببها.

وتنبّه الحملة إلى عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية مثل البرد وإفرازات الأنف ومعظم التهابات الحلق لدى الأطفال، كما تحذّر من تناول مضاد حيوي موصوف لشخص آخر حتى لو كان لديه الأعراض ذاتها، إلى جانب التشديد على ضرورة استشارة الحامل والمرضع الطبيب قبل استخدام المضاد.

الهيئة العامة للغذاء والدواء معركة المضاد الحملة الإلكترونية

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"الغذاء والدواء" تطلق حملة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحملة الإلكترونية "معركة المضاد"؛ للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي يصادف الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتعرض "الغذاء والدواء"، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حقائق ونصائح حول "المضادات الحيوية"، وتوضح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط؛ لما يسببه ذلك من تأثير مثل اضطرابات المعدة وحساسية خطيرة.

وتركّز "معركة المضاد الحيوي" على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؛ لتقليل مشكلة ظهور سلالات من البكتيريا المقاومة لها، إذ تشير إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى زيادة عدد الوفيات بسببها.

وتنبّه الحملة إلى عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية مثل البرد وإفرازات الأنف ومعظم التهابات الحلق لدى الأطفال، كما تحذّر من تناول مضاد حيوي موصوف لشخص آخر حتى لو كان لديه الأعراض ذاتها، إلى جانب التشديد على ضرورة استشارة الحامل والمرضع الطبيب قبل استخدام المضاد.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:16 PM

"الغذاء والدواء" تطلق حملة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

لإيضاح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحملة الإلكترونية "معركة المضاد"؛ للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي يصادف الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتعرض "الغذاء والدواء"، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حقائق ونصائح حول "المضادات الحيوية"، وتوضح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط؛ لما يسببه ذلك من تأثير مثل اضطرابات المعدة وحساسية خطيرة.

وتركّز "معركة المضاد الحيوي" على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؛ لتقليل مشكلة ظهور سلالات من البكتيريا المقاومة لها، إذ تشير إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى زيادة عدد الوفيات بسببها.

وتنبّه الحملة إلى عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية مثل البرد وإفرازات الأنف ومعظم التهابات الحلق لدى الأطفال، كما تحذّر من تناول مضاد حيوي موصوف لشخص آخر حتى لو كان لديه الأعراض ذاتها، إلى جانب التشديد على ضرورة استشارة الحامل والمرضع الطبيب قبل استخدام المضاد.

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