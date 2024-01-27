مذكرة تعاون بين مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ومؤسسة إسعاف دبي

تشمل مجالات تبادل الخبرات والتدريب والبحث العلمي والدعوة للفعاليات

وقعت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، ومؤسسة إسعاف دبي مذكرة شراكة وتعاون، لدعم مشروعات الابتكار والتقدم التكنولوجي في طب الاتصال عن بعد بطب الطوارئ.

وقام اللواء خليفة الدراي المدير التنفيذي بالتوقيع عن إسعاف دبي، بينما وقّع د. سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ عن المجموعة.

وشملت الاتفاقية العديد من أوجه التعاون بين الجانبين أهمها، الأكاديمي والبحثي وتدريب المسعفين والمسعفات، وتبادل الزيارات للاطلاع على أفضل الممارسات، وكذلك تبادل الخبرات في المجال الإسعافي وطب الطوارئ، إضافة إلى المشاركة في تغطية الفعاليات والمبادرات، وفي مجال نقل الحالات الطبية الطارئة، وتوثيق الربط الإلكتروني لطوارئ الكبار والاطفال، وأخيرًا دعوة الطرفين في المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل المحلية والخارجية لدعم العمل الطبي بين الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين في الإمارة، سواء في النقل الإسعافي للمرضى والمصابين، أو في أقسام الطوارئ، وترسيخ المعايير والتوصيات العالمية من انسيابية الحركة، وضمان حصول المريض على الرعاية الصحية في أسرع وقت، خاصة الحالات الحرجة والطارئة.

وتتضمن الأهداف كذلك؛ تأهيل المسعفين والمسعفات، عبر دورات تدريبية مطورة تركز على المحاكاة وإجراء التجارب في التعامل مع الأحداث الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين.

جديرٌ بالذكر أن الجانبين يملكان تجارب مميزة وطويلة في مجال طب الطوارئ ونقل المرضى، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومن شأن التعاون بينهما أن يسهم كثيراً في تنمية ورفع كفاءة المسعفين العملية، وضمان تقديم أفضل خدمة رعاية صحية ونقل إسعافي للحالات الطارئة والحرجة بالإمارة.