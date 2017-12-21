1.6 مليار دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل 24 مشروعًا  في 19 دولة

وافق البنك الإسلامي للتنمية، على تقديم 1.6 مليار دولار أمريكي لتمويل 24 مشروعًا تنمويًا جديدًا في 19 دولة عضوًا، في أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتشمل المشروعات التي صدرت الموافقة عليها، عدداً كبيراً من القطاعات التنموية، من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى مجموعة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر. وجدد "الجاسر" التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح. وأشار إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة. واعتبر أن الحزمة من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرىز وذكر أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو القادم. واعتمد مجلس الإدارة التنفيذي المشروعات التالية: - إندونيسيا بـ 150 مليون دولار أمريكي لمشروع "تطوير طريق جاوة الجنوبي - الجنوبي العابر (المرحلة الثانية)". - باكستان بـ 180 مليون دولار أمريكي لمشروع "سد مهمند والطاقة الكهرومائية". - أوغندا بـ 86.5 مليون دولار أمريكي لـ"تطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي". - السنغال بـ 100 مليون يورو لمشروع "القطار الإقليمي السريع (المرحلة الثانية). - غينيا بـ 159.56 مليون يورو لـ"بناء طريق لابي مالي". - كوت ديفوار بـ 47.00 مليون دولار أمريكي لمشروع "التغذية المتكاملة وتنمية الطفولة المبكرة". - بوركينا فاسو بـ 17.39 مليون يورو لـ"مشروع تطوير التعليم الأساسي، المرحلة الخامسة". - نيجيريا بـ 29.75 مليون دولار أمريكي "لمشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي الأمامي لخط أنابيب الغاز المغربي - قطاع نيجيريا". وقرر المجلس دعم ما يلي: - توجو بــ 20 مليون دولار أمريكي لـ"دعم مشروع تطوير التعليم الأساسي في توغو (PAAQET)". - غامبيا بـ 14 مليون دولار أمريكي لـ"توسيع مشروع طريق برتيل السريع". - غينيا بيساو بـ 17.15 مليون دولار أمريكي لـ"دعم تطوير نظام التعليم المهني في إطار مشروع الربط العكسي غينيا بيساو". - سيراليون بـ 40.98 مليون دولار أمريكي لـ"آلية الاستجابة السريعة لمشروع طرق التكامل الإقليمي". - تركمانستان بـ 90.15 مليون دولار أمريكي لـ "مشروع تطوير النقل البحري". - مملكة البحرين بـ 80 مليون دولار أمريكي لـ"مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه في المرحلة الثانية من محطة الدور". - ألبانيا بـ 56.8 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل الإضافي "لبناء قسم كوكوس قافي بلوتشي من ممر طريق تيرانا - كوركا". - طاجيكستان بـ 17.15 مليون دولار أمريكي لمشروع "التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)". - تشاد بـ 45.00 مليون دولار أمريكي لـ"مشروع تعزيز صحة الأم والطفل". - النيجر بـ 20.49 مليون يورو لـ "مشروع تطوير طريق دوشي - كوردولا - نيجيريا". - مالي بـ 22.66 مليون يورو لتمويل "مشروع تطوير سلسلة قيمة الدواجن والثروة السمكية".

1.6 مليار دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل 24 مشروعًا في 19 دولة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-21 وافق البنك الإسلامي للتنمية، على تقديم 1.6 مليار دولار أمريكي لتمويل 24 مشروعًا تنمويًا جديدًا في 19 دولة عضوًا، في أفريقيا وآسيا وأوروبا.



وتشمل المشروعات التي صدرت الموافقة عليها، عدداً كبيراً من القطاعات التنموية، من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى مجموعة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.



جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.



وجدد "الجاسر" التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح.

وأشار إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة.



واعتبر أن الحزمة من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرىز



وذكر أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو القادم.



واعتمد مجلس الإدارة التنفيذي المشروعات التالية:



- إندونيسيا بـ 150 مليون دولار أمريكي لمشروع "تطوير طريق جاوة الجنوبي - الجنوبي العابر (المرحلة الثانية)".



- باكستان بـ 180 مليون دولار أمريكي لمشروع "سد مهمند والطاقة الكهرومائية".



- أوغندا بـ 86.5 مليون دولار أمريكي لـ"تطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي".



- السنغال بـ 100 مليون يورو لمشروع "القطار الإقليمي السريع (المرحلة الثانية).



- غينيا بـ 159.56 مليون يورو لـ"بناء طريق لابي مالي".



- كوت ديفوار بـ 47.00 مليون دولار أمريكي لمشروع "التغذية المتكاملة وتنمية الطفولة المبكرة".



- بوركينا فاسو بـ 17.39 مليون يورو لـ"مشروع تطوير التعليم الأساسي، المرحلة الخامسة".



- نيجيريا بـ 29.75 مليون دولار أمريكي "لمشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي الأمامي لخط أنابيب الغاز المغربي - قطاع نيجيريا".



وقرر المجلس دعم ما يلي:



- توجو بــ 20 مليون دولار أمريكي لـ"دعم مشروع تطوير التعليم الأساسي في توغو (PAAQET)".



- غامبيا بـ 14 مليون دولار أمريكي لـ"توسيع مشروع طريق برتيل السريع".



- غينيا بيساو بـ 17.15 مليون دولار أمريكي لـ"دعم تطوير نظام التعليم المهني في إطار مشروع الربط العكسي غينيا بيساو".



- سيراليون بـ 40.98 مليون دولار أمريكي لـ"آلية الاستجابة السريعة لمشروع طرق التكامل الإقليمي".



- تركمانستان بـ 90.15 مليون دولار أمريكي لـ "مشروع تطوير النقل البحري".



- مملكة البحرين بـ 80 مليون دولار أمريكي لـ"مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه في المرحلة الثانية من محطة الدور".



- ألبانيا بـ 56.8 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل الإضافي "لبناء قسم كوكوس قافي بلوتشي من ممر طريق تيرانا - كوركا".



- طاجيكستان بـ 17.15 مليون دولار أمريكي لمشروع "التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)".



- تشاد بـ 45.00 مليون دولار أمريكي لـ"مشروع تعزيز صحة الأم والطفل".



- النيجر بـ 20.49 مليون يورو لـ "مشروع تطوير طريق دوشي - كوردولا - نيجيريا".



- مالي بـ 22.66 مليون يورو لتمويل "مشروع تطوير سلسلة قيمة الدواجن والثروة السمكية".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 02:50 PM

1.6 مليار دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل 24 مشروعًا في 19 دولة "الجاسر" جدد التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية





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وافق البنك الإسلامي للتنمية، على تقديم 1.6 مليار دولار أمريكي لتمويل 24 مشروعًا تنمويًا جديدًا في 19 دولة عضوًا، في أفريقيا وآسيا وأوروبا.



وتشمل المشروعات التي صدرت الموافقة عليها، عدداً كبيراً من القطاعات التنموية، من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى مجموعة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.



جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.



وجدد "الجاسر" التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح.

وأشار إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة.



واعتبر أن الحزمة من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرىز



وذكر أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو القادم.



واعتمد مجلس الإدارة التنفيذي المشروعات التالية:



- إندونيسيا بـ 150 مليون دولار أمريكي لمشروع "تطوير طريق جاوة الجنوبي - الجنوبي العابر (المرحلة الثانية)".



- باكستان بـ 180 مليون دولار أمريكي لمشروع "سد مهمند والطاقة الكهرومائية".



- أوغندا بـ 86.5 مليون دولار أمريكي لـ"تطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي".



- السنغال بـ 100 مليون يورو لمشروع "القطار الإقليمي السريع (المرحلة الثانية).



- غينيا بـ 159.56 مليون يورو لـ"بناء طريق لابي مالي".



- كوت ديفوار بـ 47.00 مليون دولار أمريكي لمشروع "التغذية المتكاملة وتنمية الطفولة المبكرة".



- بوركينا فاسو بـ 17.39 مليون يورو لـ"مشروع تطوير التعليم الأساسي، المرحلة الخامسة".



- نيجيريا بـ 29.75 مليون دولار أمريكي "لمشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي الأمامي لخط أنابيب الغاز المغربي - قطاع نيجيريا".



وقرر المجلس دعم ما يلي:



- توجو بــ 20 مليون دولار أمريكي لـ"دعم مشروع تطوير التعليم الأساسي في توغو (PAAQET)".



- غامبيا بـ 14 مليون دولار أمريكي لـ"توسيع مشروع طريق برتيل السريع".



- غينيا بيساو بـ 17.15 مليون دولار أمريكي لـ"دعم تطوير نظام التعليم المهني في إطار مشروع الربط العكسي غينيا بيساو".



- سيراليون بـ 40.98 مليون دولار أمريكي لـ"آلية الاستجابة السريعة لمشروع طرق التكامل الإقليمي".



- تركمانستان بـ 90.15 مليون دولار أمريكي لـ "مشروع تطوير النقل البحري".



- مملكة البحرين بـ 80 مليون دولار أمريكي لـ"مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه في المرحلة الثانية من محطة الدور".



- ألبانيا بـ 56.8 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل الإضافي "لبناء قسم كوكوس قافي بلوتشي من ممر طريق تيرانا - كوركا".



- طاجيكستان بـ 17.15 مليون دولار أمريكي لمشروع "التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)".



- تشاد بـ 45.00 مليون دولار أمريكي لـ"مشروع تعزيز صحة الأم والطفل".



- النيجر بـ 20.49 مليون يورو لـ "مشروع تطوير طريق دوشي - كوردولا - نيجيريا".



- مالي بـ 22.66 مليون يورو لتمويل "مشروع تطوير سلسلة قيمة الدواجن والثروة السمكية".