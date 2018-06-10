اختصاصي عقاقير يحذر من استخدام بذور المشمش لعلاج السرطان: "سامة"

بعد ادعاءات غير صحيحة عنها في وسائل التواصل الاجتماعي

حذّر مختص في العقاقير الطبية من استخدام "بذور المشمش" لعلاج السرطان، مؤكدًا أن لها تأثيرًا "سامًا" على الإنسان.

وتفصيلاً، قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، إنه يتم الترويج في وسائل التواصل الاجتماعي بأن بذور المشمش تعالج السرطان؛ وهذا الادعاء غير صحيح تمامًا، علاوة على سميتها.

ودعا الدكتور القحطاني الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة، وعدم الالتفات إلى الادعاءات مجهولة المصدر.