النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور": 6 أيام تفصلنا عن الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين"

أكد سابقاً أن المخالفة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيتم تطبيقها بعد ست أيام من خلال الرصد الآلي.

وقال المرور عبر حسابه "بتويتر": ‏باقٍ ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: (عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة).

وقد رد "المرور" على أحد متابعيه في "تويتر"؛ سابقاً أنه وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

الإدارة العامة للمرور مخالفة عدم وجود تأمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": 6 أيام تفصلنا عن الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيتم تطبيقها بعد ست أيام من خلال الرصد الآلي.

وقال المرور عبر حسابه "بتويتر": ‏باقٍ ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: (عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة).

وقد رد "المرور" على أحد متابعيه في "تويتر"؛ سابقاً أنه وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:17 PM

"المرور": 6 أيام تفصلنا عن الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين"

أكد سابقاً أن المخالفة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً

A A A
ذياب الشمري - الرياض
15
39,723

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيتم تطبيقها بعد ست أيام من خلال الرصد الآلي.

وقال المرور عبر حسابه "بتويتر": ‏باقٍ ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: (عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة).

وقد رد "المرور" على أحد متابعيه في "تويتر"؛ سابقاً أنه وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة