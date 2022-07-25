وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة فهد الغبيوي سبق 2019-07-23 أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة. وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها. bit.ly/2YbAf1Y

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 09:17 PM

"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة في الإدارات الهندسية والأشغال.. والتقديم إلكترونيًّا بدءًا من اليوم





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أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

bit.ly/2YbAf1Y