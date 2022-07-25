"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة
في الإدارات الهندسية والأشغال.. والتقديم إلكترونيًّا بدءًا من اليوم
أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.
bit.ly/2YbAf1Y
"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة
فهد الغبيوي
سبق
2019-07-23
أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.
bit.ly/2YbAf1Y
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:17 PM
"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة
في الإدارات الهندسية والأشغال.. والتقديم إلكترونيًّا بدءًا من اليوم
أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.
bit.ly/2YbAf1Y