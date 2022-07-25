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"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة

في الإدارات الهندسية والأشغال.. والتقديم إلكترونيًّا بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

bit.ly/2YbAf1Y

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة
سبق

أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

bit.ly/2YbAf1Y

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:17 PM

"الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة

في الإدارات الهندسية والأشغال.. والتقديم إلكترونيًّا بدءًا من اليوم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
27,061

أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

bit.ly/2YbAf1Y

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10 مليارات ..

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