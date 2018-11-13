النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

بالصور.. 60 شخصاً في برنامج "شاركنا رحلة المشي" لمشاة الأفلاج

لتعزيز الرياضة بين أفراد المجتمع

تصوير: أنس عيسى: نظمت فرقة مشاة الأفلاج التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج برنامجاً رياضياً تحت شعار: "شاركنا رحلة المشي"؛ بهدف تعزيز وتفعيل رياضة المشي بين أفراد المجتمع بالمحافظة.

وانطلق المشاة، بعد التأكد من سلامتهم صحياً من نقطة البداية بحي الجفيدرية عصر اليوم إلى خط النهاية بمركز العمار، بمشاركة رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ونحو 60 شخصاً من الأهالي ومركز صحي ليلى، وقرية العمار.

ومن جهته، قال قائد فريق مشاة الأفلاج عمر القعود: إن البرنامج الذي نظمته الفرقة اليوم وانطلق من ليلى إلى العمار، وقطع خلاله المشاركون نحو ثمانية كيلومترات، يهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة المشي لمجتمع رياضي صحي.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج قد نظمت قبل أشهر، مهرجاناً رياضياً تحت شعار "الأفلاج تمشي"؛ من أجل تعزيز ثقافة المشي في المجتمع، وتوضيح الآثار الإيجابية للرياضة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. 60 شخصاً في برنامج "شاركنا رحلة المشي" لمشاة الأفلاج
سبق

تصوير: أنس عيسى: نظمت فرقة مشاة الأفلاج التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج برنامجاً رياضياً تحت شعار: "شاركنا رحلة المشي"؛ بهدف تعزيز وتفعيل رياضة المشي بين أفراد المجتمع بالمحافظة.

وانطلق المشاة، بعد التأكد من سلامتهم صحياً من نقطة البداية بحي الجفيدرية عصر اليوم إلى خط النهاية بمركز العمار، بمشاركة رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ونحو 60 شخصاً من الأهالي ومركز صحي ليلى، وقرية العمار.

ومن جهته، قال قائد فريق مشاة الأفلاج عمر القعود: إن البرنامج الذي نظمته الفرقة اليوم وانطلق من ليلى إلى العمار، وقطع خلاله المشاركون نحو ثمانية كيلومترات، يهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة المشي لمجتمع رياضي صحي.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج قد نظمت قبل أشهر، مهرجاناً رياضياً تحت شعار "الأفلاج تمشي"؛ من أجل تعزيز ثقافة المشي في المجتمع، وتوضيح الآثار الإيجابية للرياضة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
07:13 PM

بالصور.. 60 شخصاً في برنامج "شاركنا رحلة المشي" لمشاة الأفلاج

لتعزيز الرياضة بين أفراد المجتمع

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
156

تصوير: أنس عيسى: نظمت فرقة مشاة الأفلاج التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج برنامجاً رياضياً تحت شعار: "شاركنا رحلة المشي"؛ بهدف تعزيز وتفعيل رياضة المشي بين أفراد المجتمع بالمحافظة.

وانطلق المشاة، بعد التأكد من سلامتهم صحياً من نقطة البداية بحي الجفيدرية عصر اليوم إلى خط النهاية بمركز العمار، بمشاركة رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ونحو 60 شخصاً من الأهالي ومركز صحي ليلى، وقرية العمار.

ومن جهته، قال قائد فريق مشاة الأفلاج عمر القعود: إن البرنامج الذي نظمته الفرقة اليوم وانطلق من ليلى إلى العمار، وقطع خلاله المشاركون نحو ثمانية كيلومترات، يهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة المشي لمجتمع رياضي صحي.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج قد نظمت قبل أشهر، مهرجاناً رياضياً تحت شعار "الأفلاج تمشي"؛ من أجل تعزيز ثقافة المشي في المجتمع، وتوضيح الآثار الإيجابية للرياضة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,497
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,779
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,299
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,363

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة