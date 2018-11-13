بالصور.. 60 شخصاً في برنامج "شاركنا رحلة المشي" لمشاة الأفلاج

لتعزيز الرياضة بين أفراد المجتمع

تصوير: أنس عيسى: نظمت فرقة مشاة الأفلاج التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج برنامجاً رياضياً تحت شعار: "شاركنا رحلة المشي"؛ بهدف تعزيز وتفعيل رياضة المشي بين أفراد المجتمع بالمحافظة.

وانطلق المشاة، بعد التأكد من سلامتهم صحياً من نقطة البداية بحي الجفيدرية عصر اليوم إلى خط النهاية بمركز العمار، بمشاركة رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ونحو 60 شخصاً من الأهالي ومركز صحي ليلى، وقرية العمار.

ومن جهته، قال قائد فريق مشاة الأفلاج عمر القعود: إن البرنامج الذي نظمته الفرقة اليوم وانطلق من ليلى إلى العمار، وقطع خلاله المشاركون نحو ثمانية كيلومترات، يهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة المشي لمجتمع رياضي صحي.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج قد نظمت قبل أشهر، مهرجاناً رياضياً تحت شعار "الأفلاج تمشي"؛ من أجل تعزيز ثقافة المشي في المجتمع، وتوضيح الآثار الإيجابية للرياضة.