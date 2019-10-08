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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجَيْن لفرد شعر لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد"

تتسبّب في مخاطر صحية للمستهلك

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْن لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".


وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن المنتجين مصنَّعان في البرازيل من قِبل مصنع "JW Cosmetic Industry and Trade s"، ويحمل المنتج الأول اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)"، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)"، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.


وتتخذ الهيئة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.


وللمزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت الهيئة منها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa

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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجَيْن لفرد شعر لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد"
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْن لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".


وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن المنتجين مصنَّعان في البرازيل من قِبل مصنع "JW Cosmetic Industry and Trade s"، ويحمل المنتج الأول اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)"، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)"، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.


وتتخذ الهيئة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.


وللمزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت الهيئة منها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:37 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجَيْن لفرد شعر لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد"

تتسبّب في مخاطر صحية للمستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْن لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".


وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن المنتجين مصنَّعان في البرازيل من قِبل مصنع "JW Cosmetic Industry and Trade s"، ويحمل المنتج الأول اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)"، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)"، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.


وتتخذ الهيئة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.


وللمزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت الهيئة منها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa

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