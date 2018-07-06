النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظة جدة تعلن القبض على مهشم كاميرات ساهر

حذرت كل من يعبث بالممتلكات العامة

أعلنت محافظة جدة عبر صفحتها على تويتر أن الجهات الأمنية بالمحافظة تمكنت بعد توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز من ضبط المعتدي على كاميرات الرصد الآلي "ساهر" بأحد شوارع المحافظة.

وبينت أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية في حقه وسيحال للجهات المختصة.

وحذرت محافظة جدة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة بأنه سيكون عرضة للجزاء .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظة جدة تعلن القبض على مهشم كاميرات ساهر
سبق

أعلنت محافظة جدة عبر صفحتها على تويتر أن الجهات الأمنية بالمحافظة تمكنت بعد توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز من ضبط المعتدي على كاميرات الرصد الآلي "ساهر" بأحد شوارع المحافظة.

وبينت أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية في حقه وسيحال للجهات المختصة.

وحذرت محافظة جدة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة بأنه سيكون عرضة للجزاء .

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
10:54 PM

محافظة جدة تعلن القبض على مهشم كاميرات ساهر

حذرت كل من يعبث بالممتلكات العامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
5,283

أعلنت محافظة جدة عبر صفحتها على تويتر أن الجهات الأمنية بالمحافظة تمكنت بعد توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز من ضبط المعتدي على كاميرات الرصد الآلي "ساهر" بأحد شوارع المحافظة.

وبينت أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية في حقه وسيحال للجهات المختصة.

وحذرت محافظة جدة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة بأنه سيكون عرضة للجزاء .

شارك برأيك
90
497

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,859
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,405
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,270
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,507

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة