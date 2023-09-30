وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-30 نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:24 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ6 مساء





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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.