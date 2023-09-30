"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.