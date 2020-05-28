عقب إبلاغ 911.. إنقاذ 3 أشخاص فُقدوا في منطقة جبلية بـ"ثمالة الطائف"

شخصان بالغان وطفل.. أحدهم مصاب حُمل مسافة تزيد على 500م بالنقالة

تمكّنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من إنقاذ ثلاثة أشخاص فُقدوا بمنطقة جبلية بقرية ثمالة، جنوبي المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة 19:54 من مساء يوم أمس الأربعاء يفيد بفقدان ثلاثة أشخاص بمنطقة جبلية بقرية ثمالة، وذلك أثناء تنزّههم.

وأضاف: على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة إلى موقع الحالة، وعند وصول الفرق تم عمل خطة للبحث ومسح المنطقة، وتم العثور عليهم بمنطقة شديدة الوعورة، وهم: شخصان بالغان وطفل جميعهم سعوديو الجنسية.

وقال: اتضح إصابة أحدهم، حيث تم نقله من قبل أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة لمسافة تزيد على 500م وتلقى العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر بالموقع.

وأهاب "القرني" بالجميع عدم المغامرة بالصعود في المناطق الجبلية والوعرة وضرورة التعرف على المنطقة المراد التنزه بها، وأخذ احتياطات السلامة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.