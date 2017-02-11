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"الثبيتي" ضمن المرشحين للمقاعد التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم

عقدت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وصادقت على أهلية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد عن الاتحادات الإقليمية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي ستُقام خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ30 في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 16 أبريل المقبل.

وصادقت الجمعية العمومية السابقة على زيادة عدد "5" أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة: "الشرق والغرب والجنوب والوسط والاسيان"، وبعد إجراء تدقيق النزاهة اعتبرت اللجنة الانتخابية أن المرشحين التالية أسماؤهم يتوافقون مع متطلبات الأهلية في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، والنظام الانتخابي في الاتحاد 2019؛ وهم: السعودي خالد الثبيتي، والإماراتي عبدالله الجنيبي عن اتحاد منطقة غرب آسيا؛ والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) عن اتحاد منطقة آسيان، وكاتانبيك ماماتوف (قرغيزستان) عن منطقة اتحاد منطقة وسط آسيا، وفالنتينو سان جيل (غوام) عن اتحاد منطقة شرق آسيا، وأنورا دا سيلفا (سريلانكا) عن اتحاد منطقة جنوب آسيا.

وتتكون اللجنة الانتخابية من: ليم كيا تونج من سنغافورة (رئيس لجنة الانضباط والأخلاق)، ونائب الرئيس جاهانجير باجلاري من إيران (رئيس لجنة الاستئناف)، ونائب الرئيس مهند فهمي حمد من البحرين (رئيس لجنة التدقيق الداخلي والتوافق).

اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الثبيتي" ضمن المرشحين للمقاعد التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سبق

عقدت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وصادقت على أهلية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد عن الاتحادات الإقليمية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي ستُقام خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ30 في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 16 أبريل المقبل.

وصادقت الجمعية العمومية السابقة على زيادة عدد "5" أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة: "الشرق والغرب والجنوب والوسط والاسيان"، وبعد إجراء تدقيق النزاهة اعتبرت اللجنة الانتخابية أن المرشحين التالية أسماؤهم يتوافقون مع متطلبات الأهلية في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، والنظام الانتخابي في الاتحاد 2019؛ وهم: السعودي خالد الثبيتي، والإماراتي عبدالله الجنيبي عن اتحاد منطقة غرب آسيا؛ والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) عن اتحاد منطقة آسيان، وكاتانبيك ماماتوف (قرغيزستان) عن منطقة اتحاد منطقة وسط آسيا، وفالنتينو سان جيل (غوام) عن اتحاد منطقة شرق آسيا، وأنورا دا سيلفا (سريلانكا) عن اتحاد منطقة جنوب آسيا.

وتتكون اللجنة الانتخابية من: ليم كيا تونج من سنغافورة (رئيس لجنة الانضباط والأخلاق)، ونائب الرئيس جاهانجير باجلاري من إيران (رئيس لجنة الاستئناف)، ونائب الرئيس مهند فهمي حمد من البحرين (رئيس لجنة التدقيق الداخلي والتوافق).

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
06:52 PM

"الثبيتي" ضمن المرشحين للمقاعد التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وصادقت على أهلية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد عن الاتحادات الإقليمية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي ستُقام خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ30 في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 16 أبريل المقبل.

وصادقت الجمعية العمومية السابقة على زيادة عدد "5" أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة: "الشرق والغرب والجنوب والوسط والاسيان"، وبعد إجراء تدقيق النزاهة اعتبرت اللجنة الانتخابية أن المرشحين التالية أسماؤهم يتوافقون مع متطلبات الأهلية في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، والنظام الانتخابي في الاتحاد 2019؛ وهم: السعودي خالد الثبيتي، والإماراتي عبدالله الجنيبي عن اتحاد منطقة غرب آسيا؛ والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) عن اتحاد منطقة آسيان، وكاتانبيك ماماتوف (قرغيزستان) عن منطقة اتحاد منطقة وسط آسيا، وفالنتينو سان جيل (غوام) عن اتحاد منطقة شرق آسيا، وأنورا دا سيلفا (سريلانكا) عن اتحاد منطقة جنوب آسيا.

وتتكون اللجنة الانتخابية من: ليم كيا تونج من سنغافورة (رئيس لجنة الانضباط والأخلاق)، ونائب الرئيس جاهانجير باجلاري من إيران (رئيس لجنة الاستئناف)، ونائب الرئيس مهند فهمي حمد من البحرين (رئيس لجنة التدقيق الداخلي والتوافق).

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