الأهلي يقترب من استيفاء شروط الكفاءة المالية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن إدارة النادي الأهلي استوفت شرط رواتب اللاعبين في شهادة الكفاءة المالية الخاصة بتسجيل اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة التي تنطلق غداً السبت وتستمر حتى 31 يناير.

وكشف التقرير أن مصادر خاصة أوضحت له أن إدارة الأهلي أودعت راتب شهرين لجميع اللاعبين المحليين والأجانب في الفريق الأول، لترصد بذلك مبلغ 13 مليون ريال يمثل شرط رواتب اللاعبين.

وأشارت المصادر إلى أنه يتبقى رواتب العاملين والمدربين التي تقدر بنحو ستة ملايين و300 ألف ريال واجبة السداد، وأن الأهلي يعمل على حلها، في حين سيجري جدولة القضايا التي يسمح فيها بالجدولة سواء كانت مع أندية سعودية أو خارجية، وذلك إلى جانب قضية البرازيلي جوزيف دي سوزا والألماني ماركو مارين، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم السابقين، التي يتم فيها التفاهم معهما حالياً.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بياناً بالأرقام عن التزامات أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021، ووصلت فيه التزامات الأهلي إلى 75 مليون ريال.

من جهة أخرى طرحت إدارة النادي تذاكر مواجهة الأهلي مع ضيفه الشباب والتي ستقام عند الساعة 7:50 من مساء يوم غدٍ السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

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