إنهاء أعمال صيانة وإحلال لأكثر من 544 عمود إنارة في أبها

نفذتها إدارة التشغيل بأمانة عسير

أنهت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة؛ أعمالها في تركيب وإحلال أكثر من 200 عمود إنارة جديد، في مدينة أبها.

وأوضح المركز الإعلامي بأن أمانة عسير، وضمن خططها المستمرة لصيانة وإحلال أعمدة الإنارة في مدينة أبها، نفذت عدداً من أعمال الصيانة والإحلال خلال اليومين الماضيين.

وأشار المركز إلى أن الأمانة وفي ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في مشاريع الإنارة عملت وفق عناصر مدروسة ومخطط لها لترجمة ذلك ميدانياً في الطرقات والأحياء والحدائق .

وأنهت إدارة التشغيل والصيانة مؤخراً أعمالها في تركيب وإحلال 200 عمود إنارة جديد في مواقع متفرقة من أبها، بجانب أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عدد من الحدائق والتي شملت أعمال صيانة لـ 20 عموداً، و 128 فانوس إنارة، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية في الحدائق بواقع 66 عموداً، وصيانة 40 عموداً على طريق الصالة الملكية.

فيما تم تمديد وصيانة ما يقارب 90 عمود إنارة في أحياء متفرقة من مدينة أبها، والتي تضررت جراء الأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية .