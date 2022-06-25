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بتوصية من  الجبال .. الفتح يتعاقد مع المهاجم محمد مجرشي

الصفقة الرابعة للنموذجي .. بعقد يمتد لعامين

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم محمد مجرشي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

وسبق للاعب أن مثل أندية الفيصلي والأهلي ونادي أحد الذي كان آخر الأندية التي ارتدى قميصها خلال الموسم الماضي.

من جانبه، عبر اللاعب "حمد مجرشي" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وتعد هذه الصفقة الرابعة التي تبرمها إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق منذ تزكيتها من قبل الجمعية العمومية لتولي إدارة النادي يوم الأحد الماضي بعد المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي وصقر عطيف والمدافع محمد ناجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتوصية من  الجبال .. الفتح يتعاقد مع المهاجم محمد مجرشي
سبق

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم محمد مجرشي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

وسبق للاعب أن مثل أندية الفيصلي والأهلي ونادي أحد الذي كان آخر الأندية التي ارتدى قميصها خلال الموسم الماضي.

من جانبه، عبر اللاعب "حمد مجرشي" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وتعد هذه الصفقة الرابعة التي تبرمها إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق منذ تزكيتها من قبل الجمعية العمومية لتولي إدارة النادي يوم الأحد الماضي بعد المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي وصقر عطيف والمدافع محمد ناجي.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:31 PM

بتوصية من  الجبال .. الفتح يتعاقد مع المهاجم محمد مجرشي

الصفقة الرابعة للنموذجي .. بعقد يمتد لعامين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم محمد مجرشي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

وسبق للاعب أن مثل أندية الفيصلي والأهلي ونادي أحد الذي كان آخر الأندية التي ارتدى قميصها خلال الموسم الماضي.

من جانبه، عبر اللاعب "حمد مجرشي" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وتعد هذه الصفقة الرابعة التي تبرمها إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق منذ تزكيتها من قبل الجمعية العمومية لتولي إدارة النادي يوم الأحد الماضي بعد المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي وصقر عطيف والمدافع محمد ناجي.

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