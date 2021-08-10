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ولي العهد يلتقي رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ويستعرض معهما مجالات التعاون

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.


حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

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ولي العهد يلتقي رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ويستعرض معهما مجالات التعاون
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.


حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
10:31 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:25 AM

ولي العهد يلتقي رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ويستعرض معهما مجالات التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.


حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

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