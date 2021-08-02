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لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ"خمسينية"

تلاها أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان

نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا أُدخلت للطوارئ وهي تعاني من جلطة حادة بالشريان الرئوي وارتفاع الضغط الرئوي لـ70.

هذا وقد تم على الفور إجراء نوع خاص من القسطرة تُجرى لأول مرة على مستوى مرافق الصحة بالطائف باستخدام تقنية حديثة عن طريق الفخذ للوصول بجهاز للشريان الرئوي؛ حيث يتم حقنه بمادة علاجية مسيلة، ومن ثم يتم استخدام أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

يُذكر أن الإجراء المتخذ مع المريضة احتاج لنوع خاص من القسطرة عن طريق الفخذ من خلال الوصول بالجهاز للشريان الرئوي، ومن ثم حقنه بالمادة العلاجية المسيلة، كما يقوم الجهاز بعمل أشعة صوتية لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

وقد شهدت -ولله الحمد- حالة المريضة تحسنًا وانخفاضًا في الضغط الرئوي من 70 إلى 40.

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لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ"خمسينية"
سبق

نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا أُدخلت للطوارئ وهي تعاني من جلطة حادة بالشريان الرئوي وارتفاع الضغط الرئوي لـ70.

هذا وقد تم على الفور إجراء نوع خاص من القسطرة تُجرى لأول مرة على مستوى مرافق الصحة بالطائف باستخدام تقنية حديثة عن طريق الفخذ للوصول بجهاز للشريان الرئوي؛ حيث يتم حقنه بمادة علاجية مسيلة، ومن ثم يتم استخدام أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

يُذكر أن الإجراء المتخذ مع المريضة احتاج لنوع خاص من القسطرة عن طريق الفخذ من خلال الوصول بالجهاز للشريان الرئوي، ومن ثم حقنه بالمادة العلاجية المسيلة، كما يقوم الجهاز بعمل أشعة صوتية لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

وقد شهدت -ولله الحمد- حالة المريضة تحسنًا وانخفاضًا في الضغط الرئوي من 70 إلى 40.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
01:41 PM

لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ"خمسينية"

تلاها أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا أُدخلت للطوارئ وهي تعاني من جلطة حادة بالشريان الرئوي وارتفاع الضغط الرئوي لـ70.

هذا وقد تم على الفور إجراء نوع خاص من القسطرة تُجرى لأول مرة على مستوى مرافق الصحة بالطائف باستخدام تقنية حديثة عن طريق الفخذ للوصول بجهاز للشريان الرئوي؛ حيث يتم حقنه بمادة علاجية مسيلة، ومن ثم يتم استخدام أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

يُذكر أن الإجراء المتخذ مع المريضة احتاج لنوع خاص من القسطرة عن طريق الفخذ من خلال الوصول بالجهاز للشريان الرئوي، ومن ثم حقنه بالمادة العلاجية المسيلة، كما يقوم الجهاز بعمل أشعة صوتية لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

وقد شهدت -ولله الحمد- حالة المريضة تحسنًا وانخفاضًا في الضغط الرئوي من 70 إلى 40.

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