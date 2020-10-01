النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري: قرار عودة التعليم بالمدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لـ"كورونا"

في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير، استشاري الأمراض المعدية والوبائية، الدكتور طارق الأزرقي، إن قرار عودة التعليم في المدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب قناة الإخبارية، متوقعًا في هذا الشأن حدوث موجة ثانية من الوباء ربما خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن قرار فتح المدارس والجامعات وعودة الطلاب والطالبات كان مصدر قلق وهاجس في أن يتسبب في حدوث موجة ثانية من الفيروس بشكل كبير وعنيف ولكن قرار التعليم عن بعد أدى إلى نتائج جيدة وهو الانخفاض المستمر في عدد الحالات والإصابات بالمرض منوهًا في هذا الصدد بقرار الدولة حفظها الله.

وأشار الاستشاري الأزرقي إلى أن "الحالات وأعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا عاودت إلى الارتفاع بشكل كبير من بداية شهر أغسطس بعد شهرين من الموجة الأولى".

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت انتهاء تقييم العملية التعليمية "عن بعد" ورفعته للمقام السامي للخروج بقرار استمراره أو العودة للمدارس، وذلك قبل أسبوعين من إكمال مدة 7 أسابيع التي كانت قد اعتمدتها الوزارة لتكون الدراسة عن بعد لكل المراحل، حيث ينتظر السعوديون ما سيكون عليه نظام التعليم في النصف الثاني من الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أشار إلى أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعددٍ من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري: قرار عودة التعليم بالمدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لـ"كورونا"
سبق

قال رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير، استشاري الأمراض المعدية والوبائية، الدكتور طارق الأزرقي، إن قرار عودة التعليم في المدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب قناة الإخبارية، متوقعًا في هذا الشأن حدوث موجة ثانية من الوباء ربما خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن قرار فتح المدارس والجامعات وعودة الطلاب والطالبات كان مصدر قلق وهاجس في أن يتسبب في حدوث موجة ثانية من الفيروس بشكل كبير وعنيف ولكن قرار التعليم عن بعد أدى إلى نتائج جيدة وهو الانخفاض المستمر في عدد الحالات والإصابات بالمرض منوهًا في هذا الصدد بقرار الدولة حفظها الله.

وأشار الاستشاري الأزرقي إلى أن "الحالات وأعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا عاودت إلى الارتفاع بشكل كبير من بداية شهر أغسطس بعد شهرين من الموجة الأولى".

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت انتهاء تقييم العملية التعليمية "عن بعد" ورفعته للمقام السامي للخروج بقرار استمراره أو العودة للمدارس، وذلك قبل أسبوعين من إكمال مدة 7 أسابيع التي كانت قد اعتمدتها الوزارة لتكون الدراسة عن بعد لكل المراحل، حيث ينتظر السعوديون ما سيكون عليه نظام التعليم في النصف الثاني من الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أشار إلى أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعددٍ من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
11:49 PM

استشاري: قرار عودة التعليم بالمدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لـ"كورونا"

في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,683

قال رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير، استشاري الأمراض المعدية والوبائية، الدكتور طارق الأزرقي، إن قرار عودة التعليم في المدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب قناة الإخبارية، متوقعًا في هذا الشأن حدوث موجة ثانية من الوباء ربما خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن قرار فتح المدارس والجامعات وعودة الطلاب والطالبات كان مصدر قلق وهاجس في أن يتسبب في حدوث موجة ثانية من الفيروس بشكل كبير وعنيف ولكن قرار التعليم عن بعد أدى إلى نتائج جيدة وهو الانخفاض المستمر في عدد الحالات والإصابات بالمرض منوهًا في هذا الصدد بقرار الدولة حفظها الله.

وأشار الاستشاري الأزرقي إلى أن "الحالات وأعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا عاودت إلى الارتفاع بشكل كبير من بداية شهر أغسطس بعد شهرين من الموجة الأولى".

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت انتهاء تقييم العملية التعليمية "عن بعد" ورفعته للمقام السامي للخروج بقرار استمراره أو العودة للمدارس، وذلك قبل أسبوعين من إكمال مدة 7 أسابيع التي كانت قد اعتمدتها الوزارة لتكون الدراسة عن بعد لكل المراحل، حيث ينتظر السعوديون ما سيكون عليه نظام التعليم في النصف الثاني من الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أشار إلى أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعددٍ من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,014

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة