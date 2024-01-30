4 جهات صحية إقليمية وعالمية تتعاون لاستضافة "القمة الدولية الثانية لتجربة المريض"

بحضور أكثر من 3000 مشارك

تعقد القمة الدولية الثانية لتجربة المريض في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة كليفلاند كلينك الولايات المتحدة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، لاستضافة الحدث في الرياض، في ٤-٦ فبراير ٢٠١٩.

من جانبه، أكد منظمو المؤتمر أن التحسين المستمر لتجربة المريض يعد أسرع طريقة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الطموحة المنصوص عليها في رؤية المملكة للعام ٢٠٣٠، وفي برنامج التحول الوطني للعام ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أكثر من ٣٠٠٠ مشارك في مؤتمر القمة الدولية لتجربة المريض.

وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، رئيس القمة الدولية الثانية لتجربة المريض، عبدالله بن حمد بن زرعة إن المدينة اعتمدت لأكثر من عقد من الزمان تقديم الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ولمست "التأثير الإيجابي" لذلك الأمر على المرضى، موضحاً أن ذلك "مدعاة لنا للشراكة مع مؤسسة كليفلاند كلينك المعروفة عالمياً بريادتها في هذا المجال".

وأضاف أن مستويات الرعاية الصحية في المملكة تواصل تحسنها عاماً بعد عام، معرباً عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي وراء ذلك التحسن المستمر يكمن في التحول التنظيمي نحو الرعاية المتمحورة حول المريض.

وختم "بن زرعة": "سوف تبحث القمة المرتقبة بمزيد من التفصيل في الجوانب العديدة للتميز في علاج المريض والقيمة المضافة على الرعاية الصحية، ولا سيما في الفرق الذي يحدثه والتأثير الذي يتركه في تجربة المرضى وأسرهم".