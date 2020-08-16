النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

أكدت تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءاتها للدفاع عن أراضيها

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وجرى اعتراضها جميعًا من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار في اليمن؛ حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية
سبق

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وجرى اعتراضها جميعًا من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار في اليمن؛ حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
11:28 PM

مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

أكدت تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءاتها للدفاع عن أراضيها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
3
579

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وجرى اعتراضها جميعًا من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار في اليمن؛ حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,698

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!!

التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة