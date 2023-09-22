بمتابعة كريمة من أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه الله، انطلقت مساء أمس (الجمعة) فعالية "خيرات وطن" والتي ينظمها المجلس بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، والتي تُعد امتدادًا لمشروع "السوق المحلي" التابع للمجلس. وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، أرضنا التي تزخر بالخيرات؛ نحتفل بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض، والحفاظ على خيراتها وإبرازها؛ مؤكدةً أهمية مشاركة مزارعي المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني ٨٩؛ لأنهم من خيرات وطن. من جهتها بيّنت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي، والتأكيد على مسؤولية الحفاظ على هذه الخيرات، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي؛ مضيفةً أن فعالية "خيرات وطن" هي امتداد لمشروع "السوق المحلي" الذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي؛ بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي ولعرض وترويج ما جادت به مزارع الوطن من خيرات جناها مُزارعو الوطن. وتقام الفعالية على مدى يومين، تحتوي على العديد من الأنشطة والمشاركات؛ كالسوق المحلي، وعربات الطعام، والفلكلور الشعبي، والفِرَق الغنائية، والحرفيين، والعديد من الأنشطة الترفيهية.

احتفالًا بالذكرى الـ89.. انطلاق فعاليات "خيرات وطن" في الشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 بمتابعة كريمة من أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه الله، انطلقت مساء أمس (الجمعة) فعالية "خيرات وطن" والتي ينظمها المجلس بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، والتي تُعد امتدادًا لمشروع "السوق المحلي" التابع للمجلس.

وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، أرضنا التي تزخر بالخيرات؛ نحتفل بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض، والحفاظ على خيراتها وإبرازها؛ مؤكدةً أهمية مشاركة مزارعي المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني ٨٩؛ لأنهم من خيرات وطن.

من جهتها بيّنت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي، والتأكيد على مسؤولية الحفاظ على هذه الخيرات، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي؛ مضيفةً أن فعالية "خيرات وطن" هي امتداد لمشروع "السوق المحلي" الذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي؛ بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي ولعرض وترويج ما جادت به مزارع الوطن من خيرات جناها مُزارعو الوطن.

وتقام الفعالية على مدى يومين، تحتوي على العديد من الأنشطة والمشاركات؛ كالسوق المحلي، وعربات الطعام، والفلكلور الشعبي، والفِرَق الغنائية، والحرفيين، والعديد من الأنشطة الترفيهية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 02:01 PM

احتفالًا بالذكرى الـ89.. انطلاق فعاليات "خيرات وطن" في الشرقية تُسلط الضوء على خيراته وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي





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بمتابعة كريمة من أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه الله، انطلقت مساء أمس (الجمعة) فعالية "خيرات وطن" والتي ينظمها المجلس بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، والتي تُعد امتدادًا لمشروع "السوق المحلي" التابع للمجلس.

وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، أرضنا التي تزخر بالخيرات؛ نحتفل بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض، والحفاظ على خيراتها وإبرازها؛ مؤكدةً أهمية مشاركة مزارعي المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني ٨٩؛ لأنهم من خيرات وطن.

من جهتها بيّنت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي، والتأكيد على مسؤولية الحفاظ على هذه الخيرات، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي؛ مضيفةً أن فعالية "خيرات وطن" هي امتداد لمشروع "السوق المحلي" الذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي؛ بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي ولعرض وترويج ما جادت به مزارع الوطن من خيرات جناها مُزارعو الوطن.

وتقام الفعالية على مدى يومين، تحتوي على العديد من الأنشطة والمشاركات؛ كالسوق المحلي، وعربات الطعام، والفلكلور الشعبي، والفِرَق الغنائية، والحرفيين، والعديد من الأنشطة الترفيهية.