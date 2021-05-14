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تنبيه متقدم لجازان بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول.. و"المدني" يستنفر ويحذر

"الغامدي" أهاب بالجميع للتقيد بإرشادات السلامة والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أمس الأربعاء المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات، وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة، ونشاط بالرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتساقُط للبَرَد، وجريان للسيول، وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع توقع تشكُّل الضباب حتى ساعات الصباح في المحافظات الجبلية.

وفي التفاصيل، أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، والحذر عند القيادة في أجواء غابرة. وأهاب بالجميع للاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفعت درجة الجاهزية، مع التهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

جازان الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار أتربة مثارة البرد السيول الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم لجازان بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول.. و"المدني" يستنفر ويحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أمس الأربعاء المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات، وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة، ونشاط بالرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتساقُط للبَرَد، وجريان للسيول، وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع توقع تشكُّل الضباب حتى ساعات الصباح في المحافظات الجبلية.

وفي التفاصيل، أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، والحذر عند القيادة في أجواء غابرة. وأهاب بالجميع للاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفعت درجة الجاهزية، مع التهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:44 AM

تنبيه متقدم لجازان بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول.. و"المدني" يستنفر ويحذر

"الغامدي" أهاب بالجميع للتقيد بإرشادات السلامة والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أمس الأربعاء المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات، وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة، ونشاط بالرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتساقُط للبَرَد، وجريان للسيول، وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع توقع تشكُّل الضباب حتى ساعات الصباح في المحافظات الجبلية.

وفي التفاصيل، أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، والحذر عند القيادة في أجواء غابرة. وأهاب بالجميع للاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفعت درجة الجاهزية، مع التهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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