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الهلال يدعم صفوفه بالشهري معارًا لمدة عام

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد بنظام الإعارة لمدة عام.

ويلعب الشهري 25 عامًا في مركز الهجوم وسبق له تمثيل فريق الأهلي والرائد وبيرامار البرتغالي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يدعم صفوفه بالشهري معارًا لمدة عام
سبق

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد بنظام الإعارة لمدة عام.

ويلعب الشهري 25 عامًا في مركز الهجوم وسبق له تمثيل فريق الأهلي والرائد وبيرامار البرتغالي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:47 AM

الهلال يدعم صفوفه بالشهري معارًا لمدة عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد بنظام الإعارة لمدة عام.

ويلعب الشهري 25 عامًا في مركز الهجوم وسبق له تمثيل فريق الأهلي والرائد وبيرامار البرتغالي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

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