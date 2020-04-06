بعد "فاجعة مكة".. شاب يقتل شقيقه رميًا بالرصاص في "السويرقية"

مصادر: المتهم يعاني اعتلالات نفسية.. وتم ضبطه خلال نصف ساعة

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب شابًّا في العقد الثاني من عمره؛ وذلك بتهمة قتل شقيقه الأصغر بطلقة نارية من سلاح رشاش إثر خلاف نشب بينهما مساء اليوم في مركز السويرقية التابع للمحافظة.

ووفق المعلومات، فقد تمكن رجال الأمن من ضبط الجاني "المتهم" بعد نصف ساعة من حدوث الجريمة، وجرى التحفظ عليه تمهيدًا لإحالته للأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات معه. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن المتهم يعاني اعتلالات نفسية.

وتأتي تلك الجريمة بعد الحادثة المفجعة التي وقعت اليوم في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، حين أقدم شاب على قتل والدته خنقًا، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه بعد فراره من موقع الجريمة.