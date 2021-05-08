النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

"الخارجية" جدّدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهود حل عادل لقضيته

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية ما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدّدت الوزارة على تنديد المملكة بأيّ إجراءات أحادية الجانب، وأيّ انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوّض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية ما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدّدت الوزارة على تنديد المملكة بأيّ إجراءات أحادية الجانب، وأيّ انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوّض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
11:02 AM

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

"الخارجية" جدّدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهود حل عادل لقضيته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,702

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية ما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدّدت الوزارة على تنديد المملكة بأيّ إجراءات أحادية الجانب، وأيّ انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوّض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,423
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,923

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة