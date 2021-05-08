المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

"الخارجية" جدّدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهود حل عادل لقضيته

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية ما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدّدت الوزارة على تنديد المملكة بأيّ إجراءات أحادية الجانب، وأيّ انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوّض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.