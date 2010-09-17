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النصر : "الصليهم" يعود .. و"المشيقح " يدعم الخزانة بـ 300 ألف ريال

بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالمجيد الصليهم ، اليوم الخميس ، بتدريبات لياقية خاصة ، تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية .

وتحت إشراف المدرب البرازيلي "مانو" واصل الأصفر استعداداته لمباراته أمام الاتحاد، السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، قدم أمين مجلس الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، العميد فهد المشيقح، دعمًا ماليًا للنادي مقداره ثلاثمائة ألف ريال.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر : "الصليهم" يعود .. و"المشيقح " يدعم الخزانة بـ 300 ألف ريال
سبق

بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالمجيد الصليهم ، اليوم الخميس ، بتدريبات لياقية خاصة ، تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية .

وتحت إشراف المدرب البرازيلي "مانو" واصل الأصفر استعداداته لمباراته أمام الاتحاد، السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، قدم أمين مجلس الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، العميد فهد المشيقح، دعمًا ماليًا للنادي مقداره ثلاثمائة ألف ريال.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:47 PM

النصر : "الصليهم" يعود .. و"المشيقح " يدعم الخزانة بـ 300 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالمجيد الصليهم ، اليوم الخميس ، بتدريبات لياقية خاصة ، تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية .

وتحت إشراف المدرب البرازيلي "مانو" واصل الأصفر استعداداته لمباراته أمام الاتحاد، السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، قدم أمين مجلس الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، العميد فهد المشيقح، دعمًا ماليًا للنادي مقداره ثلاثمائة ألف ريال.

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