7 إصابات جراء حريق الشقة المفروشة ببلجرشي

"مدني الباحة" باشر الموقع وأخلى المحتجزين

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة إنقاذ محتجزين في محافظة بلجرشي بعد اندلاع حريق في إحدى الشقق المفروشة بالدور الثالث.

وأسفر الحريق عن وقوع عدد من الإصابات "متوسطة وخفيفة"، فيما قامت الفرق بإخلاء بقية الشقق احترازياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني الباحة" العقيد جمعان دايس الغامدي: تم إخلاء 11 حالة جراء حريق في إحدى الشقق المفروشة بالدور الثالث، وأسفر الحادث عن سبعة مصابين، حالة أربعة منهم مستقرة، وبقية الحالات متوسطة.