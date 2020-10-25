النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير السياحة يطلق غدًا أعمال مؤتمر مستقبل الضيافة بمجموعة العشرين

بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص خلال يومي 26 و27 أكتوبر

يطلق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، غدًا، مؤتمر "مستقبل الضيافة", الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال يومي 26 و27 أكتوبر 2020 عن طريق الاتصال المرئي.

ويأتي المؤتمر في سياق قيادة المملكة للجهود الدولية المشتركة لبحث المسائل الملحة على أجندة مجموعة العشرين، ويبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة ووضع اللبنات الأساسية ورسم الخطوط العريضة لمستقبل صناعة الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم من خلال الاتصال المرئي، فيما يتضمن المؤتمر استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميّاً عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث العديد من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم القطاع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتقديم حلول تجتذب المسافرين والمستهلكين الدوليين مستقبلاً، ودعم رواد الأعمال وجهود الابتكار، وتعزيز استدامة الاقتصاد العالمي والبيئة، وتطبيق نهج يستقطب القوى العاملة مستقبلاً. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر والمتحدثين العالميين المشاركين فيه؛ يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.futurehospitalitysummit.com/ .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير السياحة يطلق غدًا أعمال مؤتمر مستقبل الضيافة بمجموعة العشرين
سبق

يطلق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، غدًا، مؤتمر "مستقبل الضيافة", الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال يومي 26 و27 أكتوبر 2020 عن طريق الاتصال المرئي.

ويأتي المؤتمر في سياق قيادة المملكة للجهود الدولية المشتركة لبحث المسائل الملحة على أجندة مجموعة العشرين، ويبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة ووضع اللبنات الأساسية ورسم الخطوط العريضة لمستقبل صناعة الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم من خلال الاتصال المرئي، فيما يتضمن المؤتمر استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميّاً عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث العديد من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم القطاع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتقديم حلول تجتذب المسافرين والمستهلكين الدوليين مستقبلاً، ودعم رواد الأعمال وجهود الابتكار، وتعزيز استدامة الاقتصاد العالمي والبيئة، وتطبيق نهج يستقطب القوى العاملة مستقبلاً. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر والمتحدثين العالميين المشاركين فيه؛ يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.futurehospitalitysummit.com/ .

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
05:44 PM

وزير السياحة يطلق غدًا أعمال مؤتمر مستقبل الضيافة بمجموعة العشرين

بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص خلال يومي 26 و27 أكتوبر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
389

يطلق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، غدًا، مؤتمر "مستقبل الضيافة", الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال يومي 26 و27 أكتوبر 2020 عن طريق الاتصال المرئي.

ويأتي المؤتمر في سياق قيادة المملكة للجهود الدولية المشتركة لبحث المسائل الملحة على أجندة مجموعة العشرين، ويبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة ووضع اللبنات الأساسية ورسم الخطوط العريضة لمستقبل صناعة الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم من خلال الاتصال المرئي، فيما يتضمن المؤتمر استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميّاً عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث العديد من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم القطاع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتقديم حلول تجتذب المسافرين والمستهلكين الدوليين مستقبلاً، ودعم رواد الأعمال وجهود الابتكار، وتعزيز استدامة الاقتصاد العالمي والبيئة، وتطبيق نهج يستقطب القوى العاملة مستقبلاً. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر والمتحدثين العالميين المشاركين فيه؛ يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.futurehospitalitysummit.com/ .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,441
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة