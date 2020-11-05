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"المواصفات والمقاييس": نتائج عينة محطة الوقود بالليث سليمة

بعد أن أغلقتها البلدية الأسبوع الماضي بسبب تعطل بعض المركبات

أظهرت نتيجة مختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة العينة الخاصة بوقود إحدى المحطات الواقعة داخل المحافظة، حيث أثبتت نتيجة الفحص سلامة العينة وأنها ضمن حدود المواصفات القياسية السعودية.

وكانت بلدية الليث قد أغلقت إحدى محطات الوقود احترازيًا الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، إثر تعطل مركبتهم بعد تعبئتها بالوقود من تلك المحطة الواقعة داخل المحافظة.

وقامت البلدية بإرسال عينة من الوقود لمختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لفحصها، إذ تبين بعد ظهور النتائج أنها سليمة وضمن المواصفات القياسية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات والمقاييس": نتائج عينة محطة الوقود بالليث سليمة
سبق

أظهرت نتيجة مختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة العينة الخاصة بوقود إحدى المحطات الواقعة داخل المحافظة، حيث أثبتت نتيجة الفحص سلامة العينة وأنها ضمن حدود المواصفات القياسية السعودية.

وكانت بلدية الليث قد أغلقت إحدى محطات الوقود احترازيًا الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، إثر تعطل مركبتهم بعد تعبئتها بالوقود من تلك المحطة الواقعة داخل المحافظة.

وقامت البلدية بإرسال عينة من الوقود لمختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لفحصها، إذ تبين بعد ظهور النتائج أنها سليمة وضمن المواصفات القياسية السعودية.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
04:37 PM

"المواصفات والمقاييس": نتائج عينة محطة الوقود بالليث سليمة

بعد أن أغلقتها البلدية الأسبوع الماضي بسبب تعطل بعض المركبات

A A A
عوض الفهمي - الرياض
0
454

أظهرت نتيجة مختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة العينة الخاصة بوقود إحدى المحطات الواقعة داخل المحافظة، حيث أثبتت نتيجة الفحص سلامة العينة وأنها ضمن حدود المواصفات القياسية السعودية.

وكانت بلدية الليث قد أغلقت إحدى محطات الوقود احترازيًا الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، إثر تعطل مركبتهم بعد تعبئتها بالوقود من تلك المحطة الواقعة داخل المحافظة.

وقامت البلدية بإرسال عينة من الوقود لمختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لفحصها، إذ تبين بعد ظهور النتائج أنها سليمة وضمن المواصفات القياسية السعودية.

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