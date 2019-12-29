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"الصحة" تغلق مركز جراحة للسمنة بالرياض وتشطب ترخيص طبيب

بسبب وجود مخالفات جسيمة

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب؛ بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة".

وأضافت: "نحثّ الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على ٩٣٧".

ويعتبر هذا الإجراء بالإغلاق وشطب ترخيص الطبيب، كأول إجراء يؤحذ بعد تزايد مثل هذه الحالات التي انتهت إحداها في الطائف بوفاة المريضة، وتم على إثر ذلك إيقاف سفر مجموعة من طاقم طبي بأحد مستشفيات القطاع الخاص، في أعقاب شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة سيدة ثلاثينية، بعد إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى".

وكانت فرق الصحة قد سارعت لمباشرة الوضع داخل المستشفى، فور تلقّي البلاغ وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة، في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه مدير صحة الطائف، بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل مَن له علاقة بالحالة.

وغالبًا تحال مثل هذه الحالات ذات الأخطاء الطبية إلى المحكمة المختصة بنظر ومتابعة سير القضية، وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي، دون أي إجراء سريع من وزارة الصحة.

وزارة الصحة مركز جراحة اليوم الواحد جراحة السمنة والبدانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تغلق مركز جراحة للسمنة بالرياض وتشطب ترخيص طبيب
سبق

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب؛ بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة".

وأضافت: "نحثّ الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على ٩٣٧".

ويعتبر هذا الإجراء بالإغلاق وشطب ترخيص الطبيب، كأول إجراء يؤحذ بعد تزايد مثل هذه الحالات التي انتهت إحداها في الطائف بوفاة المريضة، وتم على إثر ذلك إيقاف سفر مجموعة من طاقم طبي بأحد مستشفيات القطاع الخاص، في أعقاب شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة سيدة ثلاثينية، بعد إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى".

وكانت فرق الصحة قد سارعت لمباشرة الوضع داخل المستشفى، فور تلقّي البلاغ وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة، في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه مدير صحة الطائف، بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل مَن له علاقة بالحالة.

وغالبًا تحال مثل هذه الحالات ذات الأخطاء الطبية إلى المحكمة المختصة بنظر ومتابعة سير القضية، وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي، دون أي إجراء سريع من وزارة الصحة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:54 PM

"الصحة" تغلق مركز جراحة للسمنة بالرياض وتشطب ترخيص طبيب

بسبب وجود مخالفات جسيمة

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متعب البقمي - الرياض
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قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب؛ بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة".

وأضافت: "نحثّ الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على ٩٣٧".

ويعتبر هذا الإجراء بالإغلاق وشطب ترخيص الطبيب، كأول إجراء يؤحذ بعد تزايد مثل هذه الحالات التي انتهت إحداها في الطائف بوفاة المريضة، وتم على إثر ذلك إيقاف سفر مجموعة من طاقم طبي بأحد مستشفيات القطاع الخاص، في أعقاب شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة سيدة ثلاثينية، بعد إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى".

وكانت فرق الصحة قد سارعت لمباشرة الوضع داخل المستشفى، فور تلقّي البلاغ وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة، في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه مدير صحة الطائف، بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل مَن له علاقة بالحالة.

وغالبًا تحال مثل هذه الحالات ذات الأخطاء الطبية إلى المحكمة المختصة بنظر ومتابعة سير القضية، وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي، دون أي إجراء سريع من وزارة الصحة.

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